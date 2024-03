El padre del menor afirma que su hijo solo reaccionó a una agresión del niño con autismo

Román Camba considera que el asunto de la agresión en el colegio Cristo Rey de Oleiros entre dos niños de doce y trece años fue algo que suele suceder en un recreo entre dos menores y además niega que su hijo agrediese sin más a un compañero con autismo, como ha denunciado su madre ante la Guardia Civil.

“El colegio me informó el mismo día de la agresión. La verdad, no le dimos importancia, dos chicos que se pelean en el colegio. El mío llega muchos días con las rodillas todas peladas. Pero hay profesores y niños que fueron testigos de que fue el otro niño el que agredió primero al mío. Fue en el recreo, le da a la pelota, ese niño viene por detrás, le empujó y cayó al suelo. Mi hijo se hizo un esguince en el dedo, lo tiene enyesado. Después de esta acción mi hijo reaccionó mal, es cierto, se levantó y le dio una patada en la espinilla, y tendrá su castigo, pero de ahí a ir a la Guardia Civil por esto”, explica Camba, que considera que no es anormal lo sucedido entre niños de su edad y se está exagerando.

La madre del menor con autismo denunció que el pequeño por la caída tuvo un hematoma en la cabeza y también otro en una pierna, para lo que aportó parte del hospital Quirón. Camba sin embargo considera, por lo que le han comentado otros padres, que el golpe en la cabeza sucedió otro día jugando al fútbol, que es anterior.

“La madre del menor se presentó en el colegio, entró en el centro de estudios y se enfrentó a mi hijo, le dijo que no se volviese a acercar al suyo. Hablarle así, como amenazándole, a un niño de doce años, es muy grave. Yo también podría denunciarla por eso, pero no quiero, me parece sacar las cosas de lugar. Intenté, a través del colegio, sentarme con ella, todos, y hablarlo de forma serena pero ella lo ha rechazado”, explica este padre.

El progenitor subraya que el colegio sí ha seguido el protocolo en estos casos de agresión, al contrario de lo que ha denunciado la madre del otro chico. “Yo ya fui a hablar ayer al colegio. El centro no puede hacer declaraciones sobre este asunto porque está en marcha un proceso corrector y no puede dar información. Hay testigos que vieron los golpes y contarán lo que pasó. Es más, mi hijo, a los dos minutos de la agresión, le pidió perdón. Lo que quiero que quede claro es que mi hijo no inició la agresión, es muy injusto que se lleve esto al juzgado y que ella no sea consciente de que ha amenazado a mi hijo. Entiendo la situación de esta mujer y la apoyo al 100%, comprendo que está en una situación muy difícil y que es un problema duro, que esté a la defensiva. Pero si tiene algo en contra del colegio, por favor, que no utilice a mi hijo”, subrayó este padre.

La Consellería de Educación explicó que el colegio Cristo Rey de Oleiros tenía en marcha “las medidas pertinentes para conocer los detalles” de lo sucedido el pasado 7 de marzo en el centro educativo para tratar de dilucidar las circunstancias y posibles responsabilidades. La Consellería señaló que tuvo conocimiento de estos hechos el pasado lunes a través de la inspectora de Educación, con la que se comunicó la madre denunciante, quien criticó la demora en la activación del protocolo por parte del centro.