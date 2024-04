Adiós al roscón de Lañas

“Me jubilo y no se queda nadie”, comenta la gerente de panadería Agustín Fernández, Otilia Pérez, que cierra el negocio al final de abril. Este fin de semana participará en su última fiesta del roscón de Lañas. Lo hará como la última representante afincada en la parroquia en una cita gastronómica que se aproxima a las dos décadas de vida. La asociación vecinal Fontesvellas, organizadora del evento, se muestra triste por el cierre de este obrador famoso en la comarca, pero confía en mantener el evento en futuras ediciones.

“Es un trabajo muy esclavo”, afirma Pérez, que apagará su horno de piedra para siempre el próximo 30 de abril después de 60 años en los que han pasado por su interior miles de panes, roscones y empanadas. Ella es la segunda generación, tras su suegro, pero no continuará la tercera. “Una de mis hijas quiere seguir, pero la otra no, y sola no se atreve”, explica Pérez, que siente nostalgia, pero comprende la decisión. Tras tanto tiempo, dice que la clientela “está que trina” con el cierre. “Algunos me dicen que van a encargarme cuatro o cinco roscones para congelar”, indica Otilia Pérez, sorprendida por el cariño recibido.

Con la jubilación a la vuelta de la esquina, no faltará a su despedida de la fiesta del roscón, este fin de semana. Lo hará como la última panadería que representa a Lañas en su propio evento gastronómico. La asociación vecinal Fontesvellas prevé continuar la celebración en futuras ediciones con negocios de Arteixo y de otros municipios vecinos como A Laracha o Carral. “Empezamos hace 20 años porque estaban de moda las fiestas gastronómicas y el producto más representativo de Lañas era el roscón”, explica el presidente de Fontesvellas, Jaime Traba, que lamenta el cierre del único negocio de este tipo que quedaba en la zona. “Antes había otra, pero cerró también por jubilación hace alrededor de diez años”, cuenta. Pese a ello, adelanta que seguirán con la tradición “mientras haya roscón y la asociación esté activa”.

Además de Agustín Fernández, en esta 19ª edición se mantienen fijas las panaderías Rozas y Carracedo. Confitería Mari, habitual con sus larpeiras, no estará presente por compromisos personales. Además de los postres, que se degustarán el domingo a partir de las 10.00 horas, habrá una gran pulpada para la que ya han agotado las plazas y música del dúo Xilo & Carlos. Antes, el sábado por la noche, se celebra la segunda edición de la Festa da Xuventude con Os Revenidos y DJ David Bermúdez. “Los chavales necesitan un sitio donde escuchar música de ellos”, comenta Traba. El presidente de Fontesvellas revela que la idea surgió el año pasado con el fin de aprovechar la carpa del roscón durante dos días y que la gente joven se acerque a Lañas.

