La Reserva forma a personal de museos y oficinas para crear una red de turismo local

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo inicia una nueva formación en calidad y sostenibilidad para la integración de empresas y entidades en su marca, que cuenta con 69 firmas. La iniciativa incluye por primera vez a oficinas de turismo y museos con el fin de crear una red de información turística local.

El proceso forma a personal de oficinas municipales, centros de interpretación y museos para lograr una mejora en la coordinación de los puntos que atienden a los visitantes. Participan las oficinas de turismo de Betanzos, Culleredo, Miño, Sada, Santa Cristina (Oleiros) y Sobrado; el Aula do Mar de Oleiros; la Casa Museo María Antonia Dans (Curtis); el Centro Etnográfico Río Mandeo (Teixeiro), y el Museo do Xacemento Romano de Cambre. Además, se forman nuevas empresas turísticas: el Eco Molino rural de Meangos (Abegondo), Ecotono Educación Ambiental (Miño), la Madriguera de Pichi (Bergondo) y el Mesón-Museo Xente no Camiño (Abegondo).