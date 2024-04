Un Pasatempo “único en Europa”

“O Pasatempo es el ejemplo de que en los jardines hay vida más allá de las camelias”, indica el escritor Ignacio Somovilla. Este autor, especializado en la gestión cultural de jardines, presentó este jueves en la librería Biblos El Pasatiempo y otros jardines (extra) ordinarios (editado por Encyclopaedia Botánica) acompañado por el director del museo de As Mariñas de Betanzos, Ángel Arcay, que colaboró en el texto. Los dos mantuvieron una conversación sobre la obra, en la que se expone la historia de O Pasatempo y cómo está ligada, de una u otra manera, con otros monumentos botánicos de excelencia.

Ignacio Somovilla no es vecino de Betanzos, ni de la comarca, ni de Galicia. Él es asturiano y reside en Barcelona, pero debido a su trabajo es un especialista en jardines extraordinarios como O Pasatempo. “No hay nada parecido, con esa mezcla de estilos y significados, no se sabe muy bien lo que los creadores quisieron decir”, explica el autor, que no duda en situar el monumento betanceiro entre las referencias del Viejo Continente. “He visitado muchos jardines por todo el mundo y me sigue pareciendo que es un sitio único en Europa”, destaca Somovilla.

Así lo sintió desde la primera ocasión en la que pudo visitar Betanzos, hace aproximadamente 15 años. “Ya había oído hablar de él, pero cuando lo vi por primera vez me llamó mucho la atención. Me pareció un lugar fascinante por lo raro y lo extraño que es”, rememora el escritor, que reitera lo singular y misteriosa que le resultó siempre la obra creada por los hermanos García Naveira en su Betanzos natal.

Aunque pocos escenarios se puedan comparar con el Pasatiempo, el libro recoge algunos jardines que sí pueden mantener algún tipo de conexión con él. “Siempre se relacionó con la Quinta da Regaleira, que está en Portugal. Ese sí que tiene una lectura masónica más clara”, apunta Somovilla. Si tiene que remontarse al origen de escenarios de esta índole, no duda en referirse al Bomarzo de Italia, que data del Siglo XVI. También le llaman el bosque de los monstruos, por las esculturas mutantes y grutas que presenta una interpretación “alquimista”.

Otro enlace que destaca el escritor asturiano es el Palais Ideal (Palacio Ideal) ubicado al norte en Francia. “Lo creó un cartero piedra a piedra durante 40 años”, apunta el autor. Según relata, el cartero se sirvió de las postales que repartía en su trabajo para tomar ideas que plasmar en su construcción. “Era una obra de secretismo en la que se mezclaban desde templos de Angkor a castillos medievales y chalés alpinos”, añade.

Toda esta ristra de jardines “extraordinarios” sirven para demostrar el valor histórico, estético y artístico de este tipo de entornos más bizarros. “En los jardines hay vida más allá de las camelias”, insiste, al reivindicar lo interesante que es visitar estos espacios más allá de la vegetación y las flores que puedan albergar.

“O Pasatempo enlaza una parte fundamental de la historia de Galicia, como es la emigración a América, y el fenómeno de los indianos”, destaca Somovilla. El experto en jardines es plenamente consciente de la historia que guarda Betanzos con “ese pasado medieval esplendoroso y una ciudad más o menos bien conservada”. Sin embargo, también pone el foco en la importante figura de los indianos, como los hermanos García Naveira, y su relevancia en la historia del municipio, de Galicia y del resto de España.

Suscríbete para seguir leyendo