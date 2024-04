Arteixo tramita después de 20 años el pago de las últimas fincas expropiadas en Valcovo

El Ayuntamiento de Arteixo tiene pendientes de abonar 21.000 euros por la expropiación de dos fincas en Valcovo desde hace 20 años. El Concello inició el proceso en 2004 como parte de un plan regenerar el paseo marítimo que provocó numerosas alegaciones y denuncias en el Juzgado por parte de los vecinos, en desacuerdo con la tasación del Ejecutivo local. Dos décadas después, el Gobierno arteixán llevó ayer a la comisión informativa del pleno los expedientes para aprobar el pago las cantidades consignadas a los propietarios de estas dos parcelas. El Ejecutivo apunta que los “flecos” y diferencias en la documentación provocaron esta demora y entiende que ya no queda ninguna expropiación por solventar en el paseo marítimo.

El Concello aprobó en el año 2002 un plan especial para recuperar el borde litoral del municipio junto a los arenales de Valcovo, A Hucha y Alba. El proyecto conllevó la expropiación de varias fincas de la zona para acondicionar el paseo marítimo. Estos trámites comenzaron en el febrero 2004, cuando emplazaron a los propietarios al levantamiento de actas previas a la ocupación del terreno para, luego, abonar el precio por el que se tasaron las fincas. Sin embargo, más de la mitad de los 50 vecinos afectados presentaron alegaciones a la hoja de aprecio del Gobierno local, que en aquella época presidía el popular Manuel Pose.

La contienda se dilató hasta 2010, bajo el mandato de la socialista Pilar Souto, cuando una técnica de Administración Xeral propuso remitir los expedientes al Xurado Provincial de Expropiación, para que este decidiese el justiprecio. Con la resolución firme de este organismo, el Concello pagó a varios de los propietarios, ante los que tuvo que asumir intereses de demora. En paralelo, otros vecinos recurrieron a la vía judicial para reclamar el dinero.

Sin embargo, después de 20 años, aún quedan pendientes dos fincas: una de 2.000 metros cuadrados, y, otra, de poco más de 1.000. El propietario de la primera solicitó en mayo del año pasado la resolución de la expropiación, con un precio establecido de 19.147 euros. Los herederos de la segunda, por su parte, también reanudaron el procedimiento para exigir los 2.038 euros correspondientes por su parcela.

El Gobierno local defiende que, en ambos casos, se trata de cantidades consignadas pendientes de abonar. Justifican esta demora de 20 años con respecto al inicio de la expropiación, y de más de 10 con respecto a la resolución del justiprecio por parte del Xurado Provincial de Expropiación, en la existencia de flecos y diferencias entre las escrituras de la propiedad y los datos catastrales. Ahora, el pleno de la Corporación, con mayoría del PP, debatirá y aprobará el abono de 21.185 euros entre ambos suelos.

Con estos pagos el Ejecutivo arteixán entiende que se pone fin a los trámites expropiatorios en el entorno de este tramo del paseo marítimo. Fuentes del Gobierno apuntan que no les constan más fincas en esta zona por las que todavía queden cantidades pendientes de abonar. Precisan que sí existen parcelas en proceso de expropiación cuyas cantidades todavía no se han pagado en el entorno de los paseos fluviales del municipio. Señalan que no han podido contactar con los propietarios que, sospechan, pueden haber fallecido, ni tampoco con sus herederos.

