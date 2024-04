El bus 1A a Santa Cristina, de nuevo en el aire: la Xunta exige a Oleiros lo adeudado y un aval

El Concello de Oleiros ha enviado un escrito al Ayuntamiento de A Coruña para solicitar la firma de un nuevo convenio para recuperar la conexión del de Tranvías hasta Santa Cristina de cara al verano. Para poner en marcha este servicio hace falta un convenio entre Oleiros, Coruña y Tranvías y el visto bueno de la Xunta. El alcalde, Ángel García Seoane, afirmó ayer que ya contactó con responsables de la empresa de transporte Alsa la intención de retomar este servicio.

El bus 1A no funcionó el pasado verano porque la Xunta no otorgó el permiso debido a que el Ayuntamiento, según explicó, no cumplió su parte del acuerdo, que era indemnizar a la concesionaria que cubre la línea por Santa Cristina para compensarla de la pérdida de usuarios. El Ejecutivo oleirense explicó en su momento que no abonó esta indemnización porque la empresa presentó una cantidad muy elevada al cobro pero sin documentación que la avalase.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas recordó ayer, una vez más, que sigue “pendiente” de que Oleiros abone (o envíe los justificantes de que lo hizo) a las concesionarias de la línea, Autos Cal Pita SA y la UTE XG-881, las indemnizaciones por perder pasajeros entre Santa Cristina y A Coruña entre 2019 y 2022, que suma unos 50.000 euros. La Xunta le envió la liquidación al Concello pero éste no pagó.

El Ejecutivo autonómico ahora, al conocer que Oleiros quiere recuperar este servicio y ya contactó con A Coruña, recuerda que no será posible hasta que abone lo que debe a la compañía de transporte por las pérdidas, como asumió hacer cuando se firmó el primer convenio sin protestar. Pero además, para empezar este año de nuevo el servicio, en teoría el 1 de junio, ahora también le reclama a Oleiros “un aval previo”, al considerar que podría de nuevo dejar de pagar.

El Gobierno gallego además subrayó que la línea de A Coruña hasta Santa Cristina ya se reforzó con más expediciones a través del bus metropolitano que sale de Entrexardíns, “con varias líneas y hasta setenta expediciones diarias” todo el año, líneas que cuenta con bonificaciones para mayores y jóvenes.

El regidor oleirense ayer reiteró que fue la anterior conselleira Ethel Vázquez la que “impidió renovar el convenio que había” y culpó a la Xunta de “eliminar” esta línea el pasado verano “de manera unilateral con el pretexto de que el Concello pagase 49.000 euros a Cal Pita en contraprestación a la supuesta pérdida de pasajeros”.

Suscríbete para seguir leyendo