Betanzos recupera el certamen de balconadas con un premio de 5.000 euros para el ganador

Los balcones de Betanzos volverán a ser el centro de atención de miradas de curiosos y jueces. El Concello y la Fundación Manuel Villuendas Pena retoman este año el certamen de balconadas, elementos decorativos colgados en las fachadas, que se interrumpió a raíz de la pandemia. En esta nueva edición prevé premiar con 5.000 euros en metálico a la pieza ganadora.

El concurso está abierto a la participación de cualquier artista mayor de edad que no haya obtenido ningún premio en las últimas dos ediciones. Además, es obligatorio que la obra sea inédita, que no se haya presentado en otras ocasiones o en otras competiciones similares. Los participantes tendrán que diseñar piezas, horizontales o verticales, en un soporte flexible como lienzo, tela de saco, lona o plástico. No podrán tener elementos rígidos que puedan desprenderse. En todo caso, es necesario que se utilicen productos y materiales que no se vean perjudicados por la lluvia. El plazo de admisión de piezas para el certamen abrirá entre el 17 de junio y el 5 de julio. El ganador recibirá un premio de 5.000 euros de la Fundación Manuel Villuendas Pena. Además, dispondrán de dos accésits de 1.500 euros cada uno. El jurado valorará aspectos como la calidad, la adecuación al entorno o la creatividad del artista.

El concurso, bienal, falló a su cita en el año 2022. Esta será la primera edición desde la de 2020, que se celebró de forma especial durante el confinamiento.