PP, PSOE y BNG tumban la cuestión de confianza de Pan sin visos de un Gobierno alternativo

La cuestión de confianza presentada por la alcaldesa de Cambre, María Pan, vinculada a los presupuestos para 2024, tras tumbarlos la oposición la semana pasada, fue rechazada ayer en pleno extraordinario con los 11 votos en contra que suman PSOE, PP y BNG. La regidora obtuvo los apoyos de su grupo, UxC, los de Alternativa dos Veciños y el de la concejala no adscrita, 10 en total, que resultaron insuficientes. Al no salir adelante la cuestión de confianza, se abre un periodo de un mes en el que la oposición puede consensuar un Gobierno alternativo y presentar una moción de censura. Si, como parece, no se llegar a articular un Ejecutivo que dé relevo a UxC, los presupuestos quedarán aprobados de forma inicial, para seguir los trámites habituales de exposición al público y plazo de alegaciones hasta su aprobación definitiva y entrada en vigor.

“Estuve, estoy y estaré siempre dispuesta a negociar, consciente de que gobernamos en minoría”, inició Pan el discurso con el que abrió la sesión plenaria. Socialistas, populares y nacionalistas, sin embargo, coincidieron en señalar que su rechazo a las cuentas y a la cuestión de confianza se debía a que UxC no quiso dialogar ni negociar los presupuestos, pese a gobernar en minoría. La portavoz del PP, Diana Piñeiro, criticó la “falta de responsabilidad del Gobierno, que quiso imponer los presupuestos” y sostuvo que la cuestión de confianza busca “un lavado de imagen de Pan como salvadora de su propia incompetencia tras cinco años al frente de Contratación”. “Lo desnortada que está la alcaldesa hace a Cambre un rehén de UxC”, sostuvo.

El BNG apostó por fomentar un tono de debate que rebajase la “elevada temperatura ambiente” que había en el pleno. Insistió en que, así como se negociaron otros temas, las cuentas no se consensuaron y volvió a tender la mano al diálogo. El portavoz nacionalista, Dani Carballada, adelantó que no propiciarán una moción de censura.

El PSOE volvió a centrar un intercambio de reproches con sus antiguos socios de Gobierno. El portavoz socialista, Diego Alcantarilla, acusó de “soberbia y arrogancia a UxC” y aseguró que “la única llamada” para dialogar que recibió fue para sacar adelante los salarios de los concejales de Gobierno. Explicó que su salida del bipartito comenzó a fraguarse cuando, ya con un importante bloqueo de pagos y servicios esenciales en precario, pidió llevar Obras y Servicios, lo que el grupo líder del bipartito le negó. “No estaban en posición de fuerza” para pedir eso, replicó Pan, quien afirmó que las cuentas se realizaron aún con el Gobierno bipartito. Alcantarilla aseguró que solo les permitieron incluir propuestas en las áreas que llevaban, y con recortes, extremo que la alcaldesa negó. Y el rechazo a cederles Contratación fue el detonante para su marcha.

Alternativa defendió que sí ha habido cambios y que Cambre necesita “la mayor estabilidad posible y no un cambio de Gobierno”.

La formación de un Gobierno alternativo se antoja muy improbable después de que el BNG haya dejado claro que no pactará un Ejecutivo con el PP. Con Alternativa dos Veciños en la Junta de Gobierno con UxC, la opción más probable era la suma de los 11 ediles que dan la mayoría absoluta, los mismos que ayer rechazaron la cuestión de confianza y, antes, las cuentas: PSOE, PP y BNG. Descartada esta opción, la alcaldesa lamentó ayer que se vaya a “perder un mes” cuando los grupos que le negaron la confianza, a los que había pedido que al menos se abstuvieran para agilizar trámites y pagos, ya saben que no van a promover un cambio de Gobierno.