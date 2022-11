Sergio Busquets, el capitán de la selección, compareció en la rueda de prensa previa al partido entre España y Costa Rica. El jugador no cerró la puerta a seguir más allá del Mundial de Qatar 2022 y destacó el "sueño" de ser el primer jugador de la historia española en levantar dos Copas del Mundo.

Busquets es el único superviviente en el equipo entre los campeones del 2010 y su ambición es lograr la segunda estrella, algo que lo convertiría en excepcional. “Es algo que he pensado, poder ayudar, intentar poder repetirlo y ser el único. Quedan muchísimas cosas aún, más importantes, y hay que ir paso a paso. Ojalá. Siempre es una ilusión y un sueño pensar que pueda suceder”.

De su futuro, no descartó continuar más allá de esta cita con la selección: “Lo afronto con mucha ilusión, sea mi primero o cuarto mundial. Nos prepararnos de la mejor manera, del plano de entrenamientos. Aunque sea mi cuarto no tomaré una decisión. He venido a disfrutar y sea lo que sea, estoy más cerca de que sea el último que jugar otro en cuatro años”.

Sergio va a por todas y recalcó que "me veo capaz de ganar el Mundial, jugar siete partidos. ¿y por qué no ganarlo? El partido importante es Costa Rica, empezar bien el Mundial, el grupo. De todos los que he jugado, ninguno hemos empezado ganando y de lograrlo, no irá bien, para ir con tranquilidad”

Ansu Fati

Entre los nombres propios, Busquets señaló de Ansu Fati que "lo veo muy bien, no ha estado en todos los minutos que necesitaba en el club, pero la llamada le ha dado un impulso, un plus de confianza, de ganas de demostrar lo hecho anteriormente. De ser un jugador diferente y especial. Lo he visto muy bien en los entrenos y el partido amistoso. La confianza del míster y compañeros es importante. Ojalá esté a su mejor nivel y nos ayude muchísimo”

El capitán evitó comparar la situación del Barça con la Roja y habló de “que son eventos diferentes, somos muchos jugadores del Barça, pero son equipos, ambientes, jugadores diferentes. La selección nos ha dado para mucho. Cada uno aporta su grano de arena, luego la fortaleza es distinta”.