La Navidad ya está a la vuelta de la esquina, y las vacaciones de estas fechas son, tradicionalmente, un momento de reunión con la familia, de pasar tiempo con los tuyos y de disfrutar juntos de las pequeñas alegrías. También es una época del año en el que, por muy navideña que quede una nevada en la calle, el frío puede acabar metiéndose en los huesos. Por eso hay pocos planes que puedan apetecer más en estas vacaciones que arrebujarte bajo una manta calentita disfrutando de una buena película o serie navideña.

Las plataformas de 'streaming', diseñadas para consumir contenidos a la carta, son ideales a la hora de encontrar un producto muy navideño que mantenga el espíritu de las fiestas, pero... tienen tanta oferta que, en ocasiones, es complicado dar con algo que satisfaga los gustos de todos los que se reúnen ante el televisor.

Nosotros te ahorramos el rato interminable de búsquedas, ver trailers y navegar por los menús. Estas son nuestras doce recomendaciones para el duodécimo mes del año.

Netflix

De la plataforma de la gran N hemos seleccionado dos películas y una serie que no te puedes perder. En primer lugar, 'La típica Navidad' es una producción noruega con un original enfoque para la historia. Jashan y Thea se acaban de prometer, así que cuando ella, para celebrar el compromiso, lo invita a pasar las vacaciones navideñas con su familia en Noruega, el origen indio del joven hará que el choque cultural de pie a situaciones de lo más inesperadas.

Y, pensando en los más pequeños de la casa, la plataforma estrena 'Los tipos malos: Una Navidad muy mala', una breve continuación de la popular película de Dreamworks en la que unos maleantes de tomo y lomo (un lobo, un tiburón, una piraña, una serpiente y una araña) tuvieron que pasarse al bando de los buenos tras un atraco fallido. Ahora tienen que salvar su época favorita del año, la Navidad. ¿Y por qué? ¡Porque es el momento en el que más casas pueden desvalijar!

Por último, una serie: 'Navidad en casa', que nos lleva de nuevo a Noruega. Johanne está harta de que todo el mundo tenga algo que decir sobre su vida y su futuro sentimental. Finalmente, la enfermera de 30 años estalla y miente a su familia asegurando que llevará a su novio a la cena de Navidad. Con la necesidad de convertir esa farsa en realidad, la joven tiene ahora 24 días para encontrar el amor que no ha descubierto antes.

HBO

También en HBO hay mucho contenido navideño que descubrir. Deberías echarle un ojo a estas dos películas y a esta serie. Para empezar, te recomendamos 'Holiday Harmony'. Gail es una cantautora que se enfrenta a la oportunidad de su vida: va a actuar en la emisión de Nochebuena de iHeartRadio, para lo cual ha viajado a Harmony Springs, en Oklahoma. Sin embargo, las cosas nunca son tan fáciles, y acabará atascada en un pueblo que, poco a poco, va a hacerse un hueco en su corazón... y que tendrá que abandonar si quiere perseguir sus sueños. La protagonista, Annelise Cepero, consiguió, gracias a su trabajo en esta obra, un papel en el 'West Side Story' que dirigió Spielberg en 2021.

Una buena opción para fomentar en esta Navidad 2023 la conexión entre padres e hijos es 'Navidad en 8 bits'. Neil Patrick Harris interpreta a Jake, un hombre que, cuando vuelve a casa de sus padres para pasar junto a ellos y a su hija adolescente las fiestas navideñas, encontrará en su vieja consola de videojuegos una excusa perfecta para no solo acercarse a su hija, sino, además, para contarle cómo era la Navidad unas cuantas décadas atrás.

En cambio, si prefieres que la velada tome un tono menos alegre y se adentre en el terreno del thriller, te recomendamos la miniserie 'Cuento de Navidad'. Esta aproximación a la mítica obra de Dickens escoge una ambientación más terrorífica para relatar la historia de Ebenezer Scrooge. El antipático, egoísta y tacaño anciano recibirá la visita de varios fantasmas que intentarán enmendar los caminos de Scrooge para evitar su fatídico destino.

Disney+

La casa del ratón Mickey cuenta con todo el material navideño que puedas imaginar. Te traemos tres ejemplos: dos películas y una serie. Nada más coger el mando a distancia nos encontramos con una versión ya veterana y mucho menos oscura de la obra de la que acabamos de hablar: se trata de 'Los Teleñecos en Cuentos de Navidad'. Toda la familia puede unirse a los entrañables Gustavo, Peggy, Epi, Blas y compañía en esta historia que tiene a Michael Caine como protagonista de honor en el papel del señor Scrooge.

En clave más adulta encontramos 'Noelle', una preciosidad de película en la que Anna Kendrick ('Dando la nota', 'Up in the Air', 'Crepúsculo') interpreta a la hija de Santa Claus. Su padre está a punto de retirarse y cederle el negocio familiar a su hijo Nick. Sin embargo, cuando este termina escapándose para no afrontar la responsabilidad de tomar ese papel, su hermana Noelle tendrá que dar un paso adelante y ser quien siga las huellas de su padre.

Por último, volvemos al mundo infantil para encontrar una serie de 22 episodios en la que los más pequeños de la casa descubrirán las aventuras de los coches y camiones que conviven en la increíble Car City. Las experiencias navideñas de sus motorizados protagonistas conforman la serie 'Navidad en Car City'. Un título ideal para que ese ejército de chiquillos que a veces se nos cuela en casa en las visitas de familia esté entretenido y divertido.

Amazon Prime Video

También Amazon cuenta con un repertorio navideño muy amplio. Hemos escogido dos películas y una serie para recomendarte que les eches un ojo en estas fiestas. La primera es un verdadero clásico: 'Love Actually', tan tradicionalmente típico de las fechas navideñas como el árbol, los regalos y el frío. Esta colección de historias de amor te llevará por un trampolín emocional mientras paseas por las vivencias de sus protagonistas: la felicidad, la ternura, la inocencia y el cariño, sí, pero también el desamor, la decepción y la tristeza. Para no perdérsela.

Aunque hemos hablado ya de 'Cuento de Navidad'... ¿conoces la historia que llevó a la creación de esta obra literaria? Eso es lo que te cuenta 'El hombre que inventó la Navidad', un relato de las circunstancias que envolvieron el momento en el que Charles Dickens, económicamente frágil tras no haber triunfado sus últimas obras, trató de volver a la senda del éxito con un cuento navideño que terminó siendo considerado una obra maestra de la literatura universal.

Por último, rematamos la faena con 'Navidad en Candy Cane Lane', el regreso a las pantallas de Eddie Murphy. En esta serie el protagonista tiene como único objetivo ganar el concurso de decoración navideña que se celebra en su barrio. Sin embargo, en su intento de adquirir nuevos ornamentos para su casa, terminará metido en un lío de proporciones épicas cuando la elfa de Navidad que le vende la decoración resulta tener planes más oscuros de lo previsto.