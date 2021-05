Javier Cárdenas vuelve a pronunciarse sobre su fulminante despido de Europa FM, y lo hace de manera contundente. Después de que este lunes concediera unas declaraciones en las que afirmaba que tiene que "aceptarlo y asumirlo", el locutor se explaya ahora en su cuenta de Instagram y señala directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Aún no entendemos por qué la cadena ha tomado esa decisión, creemos que no le beneficia en nada. La gente no va a entender que no nos dejen despedirnos, porque lo queríamos hacer de forma bonita y elegante", explica en un vídeo que aprovecha para culpar al Gobierno de su precipitada salida de la emisora musical del grupo Atresmedia.

Cárdenas está convencido de que se trata de "una decisión política" y asegura que, hace un año, Europa FM le pidió que no hiciera críticas políticas "porque desde Moncloa habían dado advertencias muy serias". "Les dije que lo sentía mucho, pero que a mí me habían fichado sabiendo cómo era", comenta en el vídeo.

"Una vez que Pedro Sánchez ha metido la cantidad de dinero que ha metido en Atresmedia, es evidente que no la hecho gratis", continúa diciendo el locutor. "Tan solo nos parece increíble que el Gobierno haya dado tanto dinero a un grupo como Atresmedia para reflotarlo y ellos se lo gasten en pagarnos por no trabajar", añade en el post de Instagram, haciendo referencia a que su contrato todavía no había finalizado.

Aunque ha perdido a más de la mitad de sus oyentes en cuatro años, Cárdenas hace un balance positivo y se muestra orgulloso por las audiencias que ha conseguido al frente del morning show ‘Levántate y Cárdenas’. "Nosotros hemos bajado de audiencia, pero a la competencia le ha pasado una apisonadora", asegura.