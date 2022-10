La última entrega de '¿Quién es tu padre?' ha traído consigo un tenso encontronazo entre Carlota Corredera y Cuca García de Vinuesa. El programa tenía como invitada a Adela Montes de Oca, decimocuarta hija de José María Ruiz-Mateos, algo que sentenció la justicia en 2017, dos años después de su fallecimiento.

Al debate acudieron varios colaboradores que conocían en profundidad al empresario y entre ellos se encontraba Cuca García, la que fuera su asesora de comunicación. De hecho, uno de los primeros momentos de protagonismo que tuvo fue al intentar desacreditar el testimonio de Javier Sainz, amigo de Ruiz-Mateos que asegura que el magnate tuvo más hijos.

"Yo a este señor no le conozco de nada, ni tampoco los ciento de personas de Rumasa que me están preguntando quién es Javier", criticó Cuca dejando entrever la presunta poca profesionalidad del programa. Sin embargo, esta intervención no gustó nada a Carlota Corredera.

"Perdonadme un segundo. Este programa no manda un cámara de directo a casa de este señor si el programa no tiene absolutamente confirmado quién es y qué es lo que va a contar. ¡Ya! Por ahí no", zanjó la presentadora para defender a su equipo.

"Este señor ha estado 30 años al lado de Ruiz-Mateos. Es un catedrático de la Autónoma que ha estado con Ruiz-Mateos. Está completamente confirmado y ha escrito libros siendo su biógrafo", concluyó Carlota. De hecho, incluso le dio a Cuca la posibilidad de abandonar el plató si consideraba que se estaba cometiendo algún tipo de injusticia, una invitación que ella rechazó.