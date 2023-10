Un día después del conflicto surgido entre Pilar Vidal y Carmen Lomana, después de que la empresaria la llamara "gorda", la periodista volvía a aparecer en 'Espejo Público', esta vez por videollamada para tratar de nuevo el asunto, y ha sorprendido con su confesión.

"Me han llamado muchísimos políticos, no os lo podéis imaginar, periodistas..." apuntaba Vidal sin desvelar ningún nombre, antes de soltar la bomba: "Un miembro del Gobierno, mujer, que me ha confesado que le pasó algo muy parecido a mí y que se siente identificada porque su entorno no lo aceptaba".

En plató quisieron saber si ha tenido contacto con Lomana tras el enfrentamiento del jueves, a lo que ella ha respondido negativamente: "Da igual, yo no quiero tener ya relación con Carmen. A mí me tiene que caer bien la gente desde el principio, y con Carmen no tengo nada de sintonía y se lo he dicho mil veces en público y en privado. No puedes caer bien a todo el mundo y ser amigo de todo el mundo. Yo no le caigo bien a ella y ella no me cae bien a mí".

Además, la periodista aprovechó la conexión para explicar que no se encuentra bien, y que tampoco es feliz. "Tengo un problema y quiero solucionarlo. Nadie quiere tener kilos de más, no es saludable, pero cuando hablamos de tema de bullying, adicciones, salud mental... Detrás de cada persona con sobrepeso hay un problema", dijo antes de añadir que estaba acudiendo a un psicólogo y a un dietista.

"Estamos ante un tema que hay que ir con muchísimo cuidado y que mucha gente calla. Dejemos de crear estos cánones, porque creo que no nos llevan a ningún lado, muchas veces son inalcanzables. Lo que tenemos que ser es felices", concluía la colaboradora.