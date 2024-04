Bertín Osborne ha llamado mucho la atención por unas declaraciones sobre su vida sexual. El presentador y artista ha concedido una entrevista para el canal de Youtube de una clínica de salud sexual en el que ha hablado sobre el amor y su vida sexual: "En esto de las relaciones sexuales debuté tarde, tal y como está visto hoy en día, pero luego ya recuperé terreno".

"Ahora juego al pádel cuatro veces por semana, todos los días hago gimnasio, y si tengo que hacerme un maratón sexual también me lo hago. No tengo ningún problema. Esto es como el entrenamiento, cuánto más entrenes mejor lo haces", ha comentado Bertín en la entrevista, desvelando lo siguiente: "Una vez tuve un gatillazo, hace 12 o 13 años, con una de las mujeres que más me ha gustado en mi vida. Me pasó el primer día. Yo creo que tenía tal presión que me pasó eso, ya el segundo día todo salió bien".

Estas declaraciones han sido uno de los temas que han estado presentes en 'Espejo Público'. De hecho, Carmen Lomana ha sido muy crítica con Bertín Osborne y estas declaraciones: "Los hombres que presumen tanto de lo que hacen en la cama, que se tiran a todo lo que se mueve, que se hacen maratones sexuales,... luego siempre es la mitad de lo que dicen".

"Yo creo que no es para tanto, es lo que me han dicho, pero él está muy feliz de haberse conocido", ha afirmado la colaboradora, llegando a dudar de sus palabras: "¿Que no ha tenido ni un gatillazo en su vida? ¡No se lo cree ni él!".

"Es una cuestión de educación. La gente con los años empieza a repetir todo aquello que ha criticado de su padre. Aquí no hay más que conocer al personaje. Es antiguo, una cosa viejuna", ha expresado Carmen Lomana en el espacio matinal de Antena 3.