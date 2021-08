El 23 de abril de 2001 abría las puertas la casa más famosa y polémica de la televisión nacional. 23 gallegos han pasado por Gran Hermano con una suerte dispar tanto en el concurso como en su carrera posterior como 'celebrities'

Si hay un programa que ha revolucionado la televisión en el nuevo milenio, ese es https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2011/02/15/corunesa-gran-hermano-lengua-25155143.html. El controvertido concurso cumplía esta semana 21 años desde su primera edición. Reformulado para VIPS, Dúos y reencuentros, este año podría alcanzar la treintena de ediciones.

Además de estar presentado en múltiples ocasiones por los también gallegos Jesús Vázquez y Paula Vázquez, por la versión del Big Brother española original han pasado un total de 23 concursantes que han puesto el acento a la famosa casa de Guadalix de la Sierra.

Israel Pita (Ourense, Gran Hermano 1)

El ourensano pasó de trabajar en una pizzería a protagonizar la primera historia de amor del reality junto a Silvia Casado. De la relación nació su hijo Hugo (2003) pero poco más queda de su paso por la casa de Gran Hermano ya que el gallego que inauguró la lista de concursantes patrios decidió alejarse del foco mediático, aunque no pasa inadvertido en redes donde, por ejemplo en Instagram, acumula más de 20.000 seguidores. Tuvo otra hija, Mia, y ahora trabaja como celador en un hospital.

Javito García (A Coruña, Gran Hermano 3)

El coruñés Javito fue el primer ganador gallego que ha tenido Gran Hermano. Pese a compartir edición con Kiko Hernández, colaborador de Sálvame y sin duda el concursante con más trayectoria televisiva después del concurso, Javito tenía claro que no quería dedicarse al medio. Su discreción lo retiró de la pequeña pantalla para crear su propia familia en A Laracha. Espera poder dedicarse a su pasión, la cocina.

Désirée Albertalli (A Coruña, Gran Hermano 4)

Cerca estuvo Galicia de repetir triunfo con Désirée Albertalli aunque finalmente fue Pedro Oliva quien se llevó el maletín de aquella cuarta edición allá por el 2003. En 2010 volvió a la pequeña pantalla, de hecho regresó a la casa más famosa de la televisión donde se reencontró con Nacho -su amor en Guadalix y con el que tuvo un hijo-. Desde entonces, lo que se ha sabido de ella era que vivía en Suiza con su familia.

Denís Castellón (Vigo, Gran Hermano 5)

Entró en la casa con 29 años y el vigués se ganó la fama de guaperas de la edición. Cuatro años después de su paso por el programa explicaba en una entrevista en FARO como veía con la perspectiva del tiempo su paso por el reality. Aunque tras su salida de Gran Hermano si que fue un habitual en espacios como Crónicas Marcianas en la actualidad no es fácil seguirle la pista y está completamente apartado de la televisión.

Carla Pinto (Vigo, Gran Hermano 5)

“Aspiro a criar a mi hija, trabajar y ser feliz”. Así se expresaba la granhermana años después de su participación en el reality. Explicaba también que le gustaría que se refiriesen a ella como “la auxiliar de clínica que me ayudó a…” en lugar de ser Carla de Gran Hermano “porque no hice nada grande allí”. Con estas declaraciones dejaba claro que su futuro no pasaba por la pequeña pantalla.

Cristal Fernández (Ourense, Gran Hermano 6)

Desde Celanova con tan solo 19 años, Cristal desembarcaba en la casa de Gran Hermano, donde se enamoró de un empresario llamado Jonatan, una relación que duraría lo que duró la estancia en la famosa casa -fue la tercera expulsada de su edición-. Fue portada de Interviu y regresó a la televisión para participar en el reencuentro de 2010. Tras ser imagen de algunos eventos en contadas ocasiones, hoy prefiere mantenerse en el anonimato.

Raquel Abad (A Coruña, Gran Hermano 7)

Más de 15.000 seguidores en Instagram. Es una de las cifras que habla sobre la popularidad de Raquel Abad, la coruñesa de Gran Hermano. Su popularidad actual en los medios deriva en cierta medida de su relación con el periodista Kike Calleja, rostro conocido de Telecinco y al que se le atribuye un noviazgo anterior con Terelu Campos.

Tono Rodríguez (Pontevedra, Gran Hermano 7)

Tan discreto fue su paso por el concurso como discreta su vida después de él. Pensando en su paso por el concurso uno de los recuerdos que viene a la cabeza fue como lució la camiseta celeste en la gala final de su edición. Poco más ha trascendido sobre Tono después de aquello.

Kiko Rodríguez (Pontevedra, Gran Hermano 8)

El empresario de O Porriño que se presentaba como amante de los coches y la ropa de marca desapareció de la escena pública una vez finalizado el concurso.

Judit Iglesias (A Coruña, Gran Hermano 9)

La segunda y última ganadora gallega del concurso cautivó a la audiencia por su aspecto gótico pese a entrar más tarde que el resto.

Actualmente se define como sexóloga, socióloga, escritora, guionista, presentadora y DJ. Forma parte del canal de Youtube "Sexploradores", que cuenta con más de 71.000 suscriptores.

Andalla Mbengue (A Coruña, Gran Hermano 9)

El senegalés dejó su trabajo en una empresa de aire acondicionado para entrar en la casa de Guadalix, pero su séptimo puesto no le deparó un gran futuro en la televisión. Tras estar en el paro durante la crisis económica del 2008, no se sabe más de él.

Paula Pérez (Ourense, Gran Hermano 9)

Su pasado como azafata en el histórico Supermartes o en Acompañenos, siempre de la mano de Xose Manuel Piñeiro, solo le sirvió para ser la segunda expulsada de la edición de 2007; aunque después sería portada en Interviú y FHM.

Pese a recibir ofertas para ser tronista en el ya desaparecido MYHYV, se encuentra feliz en su puesto de animadora sociocultural en una residencia de ancianos de Silleda.

Raquel Gómez (A Coruña, Gran Hermano 10)

Definida como "el cuerpo del deseo" de esta edición, su vinculación con Galicia ya era escasa de inicio -vivía en Madrid- y el tiempo quiso que no pasara de ahí. Diplomada en Logopedia, ejercía de azafata y aspiraba a convertirse en piloto

Eva Freire (Baíñas, Gran Hermano 10)

Esta ganadera y camarera de la Costa da Morte apenas duró una semana en el concurso, pero no por ello pasó desapercibida. En agosto de 2013, un "hacker" anunciaba su muerte en su propio perfil de Facebook con un enigmático mensaje. Ella misma salía al paso de las informaciones con un rotundo "quiero dejar claro esto... No he muerto, estoy viva".

Pilarita Gómez y Saray Pereira (Ferrol, Gran Hermano 11)

Madre e hija formaron una de las parejas más curiosas de la historia del programa. Pilar, de 52 años, fue repescada tras su expulsión y llegaría hasta la final con su hija; ocupando el segundo y tercer puesto de la edición.

Tras cortar con Gerardo en Gran Hermano El Reencuentro, actualmente vive en Ferrol con su madre, su hijo nacido en 2017 y Diego Dopico, su esposo. Es diplomada en Relaciones Laborales y trabaja para Kiko Milano.

Yago Hermida (Vigo, Gran Hermano 12)

Aficionado a la pesca submarina y campeón de varios torneos de ajedrez, este modelo debutó con Hugo Boss a los 18 años. Tuvo un romance con Yola Berrocal y ha demostrado ser un celtista de pura cepa incluso en los peores momentos.

Marta López (A Coruña, Gran Hermano 12)

Una de las concursantes más polémicas, a la altura del Yoyas . La coruñesa se ganó la etiqueta de "non grata" por asegurar que los chicos con acento gallego "le echaban para atrás". También aseguró que en Lugo hablan «muy cerrado y bruto» .

La joven fue expulsada poco después con el 60% de los votos y quedando a las puertas de la final. Aunque poco después se disculpó -pero no retractó- de sus declaraciones, regresó a su vida normal sin tener mayor trascendencia desde entonces.

Alessandro Livi (Italia/Lugo, Gran Hermano 12+1)

De madre lucense, el futbolista italiano llegó al mundo de los reallities al retirarse del "Calcio" con una carrera que prometía mucho más al formarse en el Inter de Milán, aunque solamente anotaría tres goles en su carrera pese a ser delantero.

En octubre de 2020 participó en la segunda edición de La Isla de las Tentaciones con su pareja, la cubana Patry Guimeras. Pese a entrar en la cuarta gala, protagonizó un enfrentamiento con Lester antes de continuar con su novia 12 años menor.

Hugo Pérez (Bueu, Gran Hermano 15)

El más famoso y querido de todos los gallegos en este tipo de concursos. El joven morracense entró con solo 18 años al programa acompañado de su cabra "Rubia", siendo el quinto clasificado.

En 2021 ingresaba en La Islas de las Tentaciones 3 con su pareja Lara Tronti. Ambos se ganaron a la audiencia desde la primera semana y finalizaron su participación con una pedida de mano ante la alegría de Sandra Barneda.

Miguel Vilas (O Grove, Gran Hermano 17)

El camaleónico modelo revolucionó su edición al fingir que padecía alopecia tras raparse y vestir un peluquín. Desde entonces, cada cierto tiempo salta de nuevo a la fama por algún retoque estético.

Alejado de los focos de la televisión, centra su actividad en Instagram donde cuenta con casi 700.000 seguidores y colabora con marcas como Sephora.

Rubén Valle (Pontevedra, Gran Hermano 17)

Este técnico superior en automatismos y robótica alcanzaría el segundo puesto de la edición marcada por el abuso sexual a Carlota Prado. Desde hace tres años mantiene una relación con Dama, la ex-mujer de Melendi. A través de su perfil en Instagram (@bubyvalle) desarrolla y asesora en actividades de "trading" a sus clientes.

Miriam Santiago (A Coruña, Gran Hermano 17)

Pese a despachar a Rubén con un "me cansé de fantasmas" durante Gran Hermano Revolution, meses después viajaría con él a Roma disparando los rumores sobre una relación. La coruñesa era instructora de artes marciales, pero actualmente no se le conoce otro oficio más que el de influencer a través de su perfil de Instagram con distintos productos.