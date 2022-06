El elenco de ‘Raised by wolves’ pide ayuda a los fans para salvar la serie

Con la cantidad de ventanas en las que se puede estrenar una serie, la cancelación de una ficción en una cadena o una plataforma no tiene por qué suponer forzosamente su final definitivo. En España hemos tenido un ejemplo reciente, como La casa de papel, que tuvo una exitosa nueva vida y una proyección internacional en Netflix después de que finalizara su segunda temporada en Antena 3. Algo parecido espera conseguir el equipo de Raised by wolves, la serie de ciencia ficción producida por Ridley Scott. Después de dos temporadas, según adelantó el portal Deadline, HBO Max no se plantea dar continuidad a la trama con nuevos episodios de esta ficción creada por Aaron Guzikowski. Pero los fans ya se están movilizando en las redes sociales para salvar la producción.

El actor Abubakar Salim, Padre en Raised by wolves, fue quien dio la voz de alarma en Twitter. “Llamo a la acción. No es sorprendente, especialmente después de las noticias de las fusiones y lo que está sucediendo en Warner, que muchas series no terminen sus historias. Por desgracia, una de las series afectadas es Raised by Wolves”, anunció. Aunque el protagonista reconocía que “todavía no se ha anunciado nada públicamente” respecto a la cancelación, había una razón detrás. “Una importante. Una que estoy aquí para compartir con vosotros ahora. Hay esperanza. Estamos en una posición única: tenemos una historia completamente desarrollada y planificada, un gran equipo de producción detrás de nosotros, una recepción increíble por parte de críticos y lo más importante, una base de fans que es tan fuerte a nivel internacional que no puede ser ignorado”, reveló. La serie está protagonizada por unos androides dedicados a criar niños humanos en un misterioso planeta virgen, pero pronto la colonia de humanos comenzará a dividirse por las diferencias religiosas y la pareja protagonista descubrirá que controlar las creencias humanas no es nada fácil.