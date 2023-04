Tras el veto de Mediaset a Alba Carrillo, 'Ya es mediodía' ha encontrado rápidamente a una sustituta. El programa que presenta cada mañana Joaquín Prat contará ahora con una nueva compañera para la sección 'Fresh'.

Se trata de otra antigua concursante de 'GH VIP 7', como lo había sido Alba Carrillo, curiosamente. Estamos hablando de Irene Junquera, periodista deportiva y conocida por su etapa en 'El Chiringuito de Jugones', aunque en los últimos años ha recorrido multitud de programas.

"Se incorpora y lo celebramos", contaba Joaquín Prat al presentarla tras darse a conocer el despido de Alba Carrillo. A partir de ahí, Irene Junquera hizo gala de su experiencia en el mundo del deporte al presentar su sección con una escaleta repleta de noticias deportivas aprovechando que estaba en el plato Ricardo Reyes, presentador de 'Deportes Cuatro'.

Irene Junquera, una trayectoria cada vez más alejada del deporte

Irene Junquera inició su andadura profesional de la mano de Josep Pedrerol, en el antiguo 'Punto Pelota'. Después de su trasbordo a Atresmedia con el resto del equipo para copresentar 'El Chiringuito de Jugones', Irene se incorporó también a 'Zapeando' en LaSexta, donde llegó a dar las Campanadas.

En 2017, deja 'El Chiringuito' y se pasa a Mediaset como copresentadora de 'All you need is love... o no', con Risto Mejide en Telecinco.

Tras una pequeña etapa en 'Safari: a la caza de la tele' en FDF, Irene Junquera fichó por 'Gran Hermano VIP 7' como concursante, coincidiendo precisamente con Alba Carrillo. Ahora, compaginará esta nueva aventura con su colaboración en 'El Desmarque', la tertulia deportiva de Luis García en Cuatro.