El pasado domingo 20 de agosto, la Selección Española Femenina de Fútbol logró hacerse con el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La entrega de premios se vio empañada por una polémica: Luis Rubiales dio un beso a Jennifer Hermoso. No solamente eso, y es que en el palco del estado de Sidney, estando acompañado de la reina Letizia y las máximas autoridades, se llevó las manos a la entrepierna. Un gesto obsceno que ha dado mucho que hablar.

El presidente de la RFEF ha sido denunciado por varios organismos por una conducta de abuso de poder y violencia sexual, algo que le ha puesto contra las cuerdas. Tras su negación a dimitir, el pasado sábado fue suspendido provisionalmente durante un período inicial de noventa días.

La polémica ha generado un fuerte debate: unos defienden a Rubiales tras los hechos cometidos, mientras que otros critican la actitud del canario y lamentan que aprovechó el triunfo y abusó de su poder.

Este lunes se ha conocido que la madre de Luis Rubiales se ha declarado en huelga de hambre y se ha encerrado en la iglesia de Motril. Después de esto, dos primas del canario han salido en su defensa y han acusado a Jenni Hermoso de mentir tras lo ocurrido. "Si se hubiera sentido agredida, desde primera hora, actuaría de otra manera. Hay mucha gente maltratada, que le pegan, le matan y no está dando toda esta movida", ha señalado una de ellas.

Tras escuchar estas palabras, Patricia Pardo no ha dudado en opinar sobre el tema en 'El programa del verano': "Insisten una y otra vez en poner el foco en la víctima, Jenni Hermoso, porque si se ha sentido agredida de una vez tendría que haber denunciado (...) A su primo, sí que le justifica porque fue víctima de la euforia de ese momento, pero no cuando a Jenni Hermoso le dan un beso sin su consentimiento. Esa es mi opinión, lo siento mucho. ¿Hasta qué extremos vamos a llegar?".

No ha acabado ahí su reflexión: "Por cierto, que acaba de explicar la prima que Luis Rubiales es conocedor perfectamente de lo que está sucediendo en la iglesia de su pueblo, donde está su madre atrincherada y sus primas saliendo a comparecer una por una. Casualmente todas son mujeres. ¿Por qué no se pone él? ¿Por qué no nos habla él a los medios de comunicación?", ha zanjado la presentadora.