'Sálvame' se despidió de sus espectadores después de 14 años en las tardes de Telecinco. Una decisión que la audiencia no ha encajado muy bien. Por ese motivo, parece que el grupo de comunicación ha decidido cambiar el rumbo de sus planes iniciales.

Tal y como ha publicado 'El Televisero', 'La fábrica de la tele' tiene garantizado su futuro en Mediaset. "La cadena ya ha comunicado esta misma mañana a sus responsables que ellos serán los que pongan en marcha nuevos formatos de corte similar en el grupo. La esencia de 'Sálvame' no morirá", reza el escrito.

'Sálvame' seguirá presentes en Mediaset. Así, tal y como avanza Algo Pasa TV, el grupo habría encargado a la productora hacer un nuevo formato estilo ‘Sálvame’ con el mismo equipo, tras comunicarles "la paralización del ERE", aunque se desconoce por el momento la franja de emisión, quiénes serán los colaboradores que estén presentes en ese nuevo formato y cuando empezará. Por ese motivo, los trabajadores del programa siguen buscando un nuevo futuro laboral.

'Sálvame' está ayudando a su equipo a encontrar alternativas al final del programa. Durante sus últimas semanas, siempre con mucho humor, recibió la visita de expertos laborales que le estaban ayudando a mejorar sus currículums.

Durante esos últimos programas, María Patiño hizo una sincera confesión con petición incluida. "Tengo un problema con el tiempo libre, necesito ayuda", empezaba a decir la presentadora. "Cada vez que no tengo nada que hacer, me quiero operar de algo. Voy a tener tanto tiempo que me voy a cambiar entera", dijo entre risas.

"Me he apuntado a clases de inglés y voy a dar un curso de formación digital", desveló también sobre qué es lo que piensa hacer con esas horas que se pasaba en 'Sálvame'.