El final de Sálvame está cada vez más próximo y sus integrantes todavía valoran que harán tras el programa. Algunos ya se han decidido, pero otros siguen valorando las opciones que tienen sobre la mesa, que no son pocas. Uno de los futuros que más incertidumbre genera es el de Belén Esteban, que ya ha hecho varios movimientos, pero todavía no se ha pronunciado de manera oficial. Hasta ahora.

La conocida como princesa del pueblo lleva más de una década en los platós de Sálvame y esta seguramente sea la decisión más difícil que tenga que tomar en su carrera. El reality fue su particular trampolín a la fama y dejarlo atrás significa un antes y después para la polémica tertuliana.

No obstante, la realidad aprieta y Belén Esteban está valorando todas las ofertas que llegan a su bandeja de entrada con una premisa clara: "La tele no la voy a dejar, porque me gusta. Trabajaré menos días, pero no dejaré la tele". No obstante, su otra fuente de ingresos es su empresa Sabores de la Esteban, a la que quiere dedicar más tiempo: "Me dedicaré a ella, iré a algún programa, me haré dos o tres exclusivas en alguna entrevista... Pero con tranquilidad".

Belén Esteban se pasará a Atresmedia

Ahora bien, en un intento de ampliar horizontes, Belén Esteban ha concedido una entrevista para Club 113, un interesante podcast de YouTube, en la que ha aclarado cuáles son las ofertas laborales que han tocado su puerta: "ofertas en plataformas muy importantes (...). Me encanta lo digital, pero yo estoy ahora mismo en Sálvame".

Además, no descarta el cambio de cadena, concretamente por su rival Atresmedia, después de ser despedida por Mediaset. Al parecer, ya hubo algún acercamiento desde el conocido programa deportivo El Chiringuito de Jugones: "Un día me encontré con Josep Pedrerol en una fiesta y me lo propuso. Fue encantador. A mí me encanta el fútbol y soy del Atleti a muerte... Le dije que tenía que ir a su programa. Iré, iré. Está muy bien el programa, lo ve mucha gente".

Por tanto, Belén Esteban parece tener claro uno de los programas con los que colaborará en el futuro, veremos si de forma puntual o permanente. Sin duda, un duro golpe para Mediaset, que ve como uno de sus baluartes mediáticos coquetea con la competencia.