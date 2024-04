Tras una época convulsa para los 'Mozos de Arousa' a causa de la participación de Bruno en 'Bailando con las estrellas', los concursantes gallegos vuelven a su feliz rutina en 'Reacción en Cadena. El programa de baile de Telecinco terminó con un meritorio tercer puesto para el mozo de Arousa y ahora puede centrarse totalmente en en el concurso que los ha llevado a la fama.

Ahora, ni las discusiones con el jurado de 'Bailando con las estrellas' ni las duras críticas a los bailes de Bruno están en el ambiente y las noticias vuelven a estar enfocadas a las anécdotas que nos dejan Borjamina y sus amigos.

En el último programa, los arousanos se enfrentaron a Gloria, Sandra y Paula, un grupo de amigas que estudia terapia ocupacional, lo que ha dado lugar al nombre de "Terapeutas Ocupadas". Sin embargo, han vuelto a caer a manos de los de Villagarcía, que siguen intratables y están a punto de cumplir un año entero en el programa.

Borjamina agota la paciencia de Ion Aramendi

Pese a la victoria, los 'Mozos de Arousa' tuvieron momentos de dificultad, como el que se encontraron en la prueba 'El Centro de la Cadena' cuando estaban a punto de cerrar un nuevo pleno. Tenían que nombrar una palabra relacionada con caballo y cola que empezaba por "pol".

Nadie sabe exactamente qué palabra pasó por la cabeza de Borjamina, pero las risas de los gallegos y su sonrisa pícara hizo pensar a Ion Aramendi en lo peor y no pudo contenerse a regañar al concursante: "¡No lo digas!".

Sin embargo, el presentador vasco se resignó y aceptó que Borjamina respondiese lo que quisiera: "Bueno, dilo. Di lo que quieras". Pero Borjamina dejó a Ion Aramendi atónito al responder algo que no esperaba: "Polo. Al polo se juega en caballo y el caballo tiene cola". Ion Aramendi no pudo hacer más que felicitarle: "Sé que no es la palabra que queríais decir, pero es correcta".