La política nacional, en el colmo de su anodina desesperación, se ha convertido en un tú, más que vuelve a recorrer el espinazo de los dos principales partidos. Tras las penúltimas bocanadas del caso Gürtel se destapa ahora una trama con vínculos socialistas dirigida especialmente a captar favores urbanísticos en distintos municipios valencianos durante los años del boom del ladrillo. Lo que quiere decir que el pasado nos devuelve la infamia para que empecemos nuevamente a cubrir la línea de puntos de la corrupción de siempre puesta al día. El Partido Popular, como si quisiera responder a las palabras de Adriana Lastra en Andalucía, sostiene que hay trama para rato, mientras Ximo Puig se declara al margen, dando a entender que la cosa no va con él.

El cabecilla de la trama Azud tenía, al parecer, interés en expandir su negocio por territorio andaluz, un suelo lamentablemente fértil para los corruptos y donde el PSOE se distinguió por ello en las décadas pasadas. Por ese motivo, Lastra no pudo estar más inoportuna al criticar precisamente allí la mangancia y la corrupción popular. No es que la corrupción sistémica del PP no sea un hecho denunciable para cualquier persona, la incompatibilidad, incluso desde el punto de vista de la simple retórica, surge por hacerlo desde el lado socialista en la tierra del EREscándalo. El campo vuelve a estar embarrado y donde las dan las toman.

Por lo que he leído la trama Azud surge entre socialistas valencianos precisamente en los tiempos en los que a Camps le cortaban todos los días un traje a medida. Nunca jamás nadie en la política pagó una cuenta de sastrería tan elevada como el expresidente de la Comunidad Valenciana. Mientras los famosos trajes de Camps ocupaban día tras día la portada de un periódico nacional, el socialismo que lo despellejaba tenía en marcha, y sin que nos enterásemos, su propia pirotecnia inmobiliaria. Una mascletà silenciosa, lo que ya es mérito.