La psicóloga Elizabeth Loftus pone en duda los recuerdos porque se pueden modificar. Cuando oye un relato de víctima no piensa “pobrecito”; lo cuestiona para distinguir lo cierto de lo falso. Ha triunfado con “los falsos recuerdos”, algunos tan tremendos para quien los tiene y los suyos como los de abusos sexuales en la infancia por parte de los padres. Quisiera saber si suceden más en Estados Unidos que en África Central, entre protestantes o entre católicos, entre... Para que nos sintamos tranquilos repito que hablo de falsos recuerdos de abusos sexuales en la infancia.

En Estados Unidos se han dado casos de personas que han demandado a sus padres por abusos sexuales en la infancia y, una vez demostrado que eran falsos recuerdos, han denunciado a sus terapeutas por inducírselos. ¿Eso puede darse en una sociedad sin tantos relatos psicológicos en todos sus medios de comunicación o sin tantos abogados o sin un sistema judicial tan generoso con aquellos a quienes reconoce como víctimas?

Quien se querella contra sus padres por delitos que no cometieron y contra sus terapeutas por recuerdos que no eran suyos ¿es víctima o querulante? ¿Se puede juzgar eso al margen de cómo se sienta esa persona que tiende a victimizarse? Es víctima de terapeutas, de abogados, del dinero por medio de los relatos. Poco a poco hemos ido aceptando el intercambio de dolor por dinero. No es la única intención posible pero un porcentaje de víctimas de falsos recuerdos pueden llegar a creer que el dolor no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla.

Jaime Herrero fue un talento que se centró en la pintura, se extendió en la poesía y expandió humor inteligente a su paso. Suya es la frase “la memoria es el mejor amigo del hombre”. Se refería a los que embellecían los recuerdos, algo a lo que no era ajeno, aunque como pintor expresionista su sentido de la belleza no coincida con el blando y amable canon general. En el acto de recordar, la memoria es plastilina que modelamos a cada momento. Cuanto más recordamos algo más lo manoseamos.