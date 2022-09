El silencio otoñal de las metáforas

Hay otoños de muchas clases. Está el astronómico, el del calendario, el meteorológico y hasta el poético, formado por todas las figuras literarias a propósito del otoño armadas desde el principio de las letras por millones de escritores. Todos los otoños son tan repetitivos como el ciclo mismo de la vida, pero se trata de una repetitividad espiral, no circular, el caso es pillar la diferencia que despega un borde del papel prensado cada año y tirar de ella. Para hacerse entender (y hacerlo entender) los poetas buscan desesperadamente por otoño alguna metáfora que se salga por la tangente y no repita, pero para un concreto poeta cada año que pasa la cosa se pone más difícil, con mayor razón para un poeta otoñal. No por falta de fertilidad, al revés, la experiencia lo suple todo (y digo todo), el problema es que cuando la hoja comienza a moverse casi es mejor el silencio, para no soplar.