A veces un padre coñazo

Cálzate, ven a desayunar, vístete rápido, lávate las manos, acábalo todo, baja el volumen, recórtalo, cruza, dibújalo, bórralo, déjame a mí, échalo a lavar, ponlo en su sitio, cuéntaselo a tu madre, suma otra vez, come los guisantes, no juegues con el cuchillo, mira bien, recoge la habitación, no comas tanto chocolate, lee más alto, cuidado con el pie, átate la bota, mete por dentro la camiseta, escribe bien la zeta, sé sincera, no insistas, dale la vuelta.

No lo dejes en el suelo, tira de la cadena, no toques el enchufe, baja la música, cepíllate los dientes, no grites, abróchate la cazadora, merienda, cámbiate las bragas, habla más alto, no le abras a nadie, apaga la tele, quita el dedo en la nariz, usa la papelera, trátalo con cuidado, apaga las luces, bebe bien, échalo a lavar, no sorbas, no metas eso ahí, cuidado con la cabeza, no engullas, cuéntamelo, no cruces todavía, coge la mochila, abrígate, apunta hacia allí, vocaliza, dime la verdad, haz los deberes, no estés tan seria.

No cierres la puerta, sóplale, apaga la tele, no juegues con la comida, cierra la puerta, mira la hora, ven a cenar, no se lo digas a mamá, coge pañuelos, juega con tu prima, tapa el pegamento, deja el teléfono, ponte la crema, pruébalo por lo menos, recoge la mesa, déjalo donde estaba, no olvides el paraguas, cuidado con la mano, no digas joder, mastica bien, haz el enjuague, silencio, llena la botella, guarda los guantes, no lo arrastres, llama al abuelo, ponle la tapa, no se lo cuentes.

Bebe, di algo, ponte la capucha, dale vueltas, no bebas tanto, ponlo al derecho, aguanta un poco, vacía la bolsa, deja las tijeras, échate cacao, escupe, aprieta, suelta, hazlo tú, no lo hagas, sube, baja, habla, caliéntalo, tranquilízate, espabila, no lo rompas, péinate, mira la hora, repítelo, dale al botón, camina despacio, duérmete, no te tuerzas, camina deprisa, vuelve a la cama, despiértate, tápate, acuérdate, no te acerques, mira hacia delante, olvídalo, haz lo que quieras.