Siempre se ha dicho que las personas pesimistas o negativas son realistas bien informadas. Dejen que discrepe. La persona negativa acostumbra a utilizar esa forma de ser como un hábito y sin darse cuenta, le sale siempre el no antes que el sí. Ahora que se acercan elecciones, los negacionistas de la vida salen por todas partes como los amigos de los donettes. Unos niegan el cambio climático, otros el racismo en los campos de fútbol y algunos incluso prefieren un parking lleno de coches pitando y contaminando a una zona verde. Se empieza así, y el hábito te acaba convirtiendo en un amargado que cree que la Tierra es plana y que el machismo no existe. Niegan las enfermedades, las vacunas, la sequía, el holocausto o la evolución humana. Ser negacionista es una negativa y triste forma de ser.

No se dan cuenta, pero en realidad lo que hacen es negarse a sí mismos. Porque están avinagrados y porque solo ven oscuridad en el mundo. Igual algún día se levantan y se creen que están muertos. Pueden llegar a negar su propia existencia y creer que viven en Matrix. No me importaría si no fuera porque esta gente niega también mi felicidad. No pueden creer que yo esté alegre un lunes o un día de lluvia. No entienden que sea feliz viviendo sola o pasando el domingo en casa viendo series y comiendo ganchitos. Por no hablar de su compañía, que es tremendamente deprimente. Todo son distopías y realidades paralelas que te quitan la energía y las ganas de vivir. La última noticia catastrófica es que el mundo que conocemos va a colapsar. Habrá una crisis financiera brutal y volveremos a la Edad Media en menos de seis meses. Me gusta la idea de viajar al pasado aunque no acabo de entender a los que creen a pies juntillas que esto va a suceder de verdad. ¿Por qué siguen levantándose cada mañana para ir a trabajar? Al único negacionista que entiendo y que me representa es el que está peor visto. El que niega a Dios.