Tan suyos para tantas cosas, y no digamos ya para el fútbol, los británicos presumen de la musculatura propagandística y financiera de la Premier, cuya onda expansiva es única. De paso, Inglaterra acuna a una estupenda generación de futbolistas (Kane, Bellingham, Saka, Foden, Grealish, Rashford, Rice…) Pero donde no hay huellas domésticas de relieve es en los banquillos. No hubo ingleses tan reputados como los escoceses Bill Shankly y Alex Ferguson. Hoy, la guinda la ponen los foráneos. En los seis primeros de la Premier manejan la pizarra un alemán (Jürgen Klopp/Liverpool), un griego (Ange Postecoglou/Tottenham), un neerlandés (Erik Ten Hag/United) y tres españoles (Pep Guardiola/City, Mikel Arteta/Arsenal y Unai Emery/Aston Villa). Si la clasificación se estira a media tabla también brillan el italiano Roberto de Zerbi (Brighton) y el guipuzcoano Andoni Iraola (Bournemouth).

Lo de los hispanos no es adventicio. Xabi Alonso tiene al líder Bayer Leverkusen a una vuelta de hacer cumbre en una Bundesliga que jamás ha ganado el club de la aspirina y Luis Enrique comanda en Francia con el PSG. Con permiso de Carlo Ancelotti, a estas alturas del curso cualquier demoscopia elegiría a Michel como el técnico de la temporada. De momento, no hay mayor “Superliga” que la del imponente Girona. Entre Alonso, Arteta e Iraola hay un nexo singular. El club embrionario de los tres fue el Antiguoko de San Sebastián y del radar de la Real también surgieron Julen Lopetegui, Emery, Jagoba Arrasate e Imanol Alguacil. Ya cabe acuñar una escuela donostiarra. Si Alonso ha revitalizado al Bayer, Emery -junto a Monchi- ha recordado al Aston Villa quien fue el Aston Villa, campeón de Europa en 1982 y cuyo último de sus siete títulos ligueros remite a 1981. Por supuesto, Guardiola ha llevado al City a una cima desconocida y Arteta batalla por una Premier que se le resiste al Arsenal desde 2004. El último en germinar es Iraola. Con solo 41 años, los mismos que Arteta, primero se fogueó en el Larnaca chipriota antes de pasmar al personal con el Mirandés semifinalista de Copa. Pasó como un rayo por Vallecas y su estreno en la Premier resulta extraordinario. El Bournemouth está muy lejos de ser un clásico. Enraizado en la ciudad sureña y turística del mismo nombre, con estadio para solo 11.400 espectadores, apenas es un becario en la gran pasarela del fútbol inglés, donde no irrumpió en la Premier hasta 2015. Quizá por ello Iraola resistió tras un despegue agónico -seis puntos en las primeras once jornadas-. Hoy el subversivo equipo de los “cerezas” ha encadenado 19 de los últimos 21. La España de los banquillos crea escuela.