Apuesta ganada

Discúlpenme si me retrotraigo al 14 de marzo para recordar que en el minuto publicado en ese día citaba tres fechas de abril, en concreto el sábado 6, por una boda, felizmente vivida por Marta y Juan en Ribadeo; el domingo 7, por mi cumpleaños, celebrado, entre muchas felicitaciones, con un copazo de “Cardenal Mendoza”, gran reserva, que me supo a gloria; y el lunes 8 por una apuesta referente a que ese día llegaría el AVE a la ciudad olívica, antes que a La Coruña, y así titulé Primicia para Vigo, apuesta en la que yo defendía que no habría tal llegada porque siempre hay algún inconveniente, como ha ocurrido, por unas obras en la estación de origen del AVE, la de Chamartín, en Madrid, y será mi amigo Adrián quien tenga que soltar la pasta.

Para no quedarme en lo negativo, adelanto que en la semana del 10 al 16 de junio son las fechas probables, según mi informante, de la llegada de los primeros Avril a tanto a La Coruña como a Vigo, y me veo en la obligación de retrasar en casi un mes lo que hoy se publica diciendo que “como muy tarde el 21 de mayo” estaremos unidos por la alta velocidad con Madrid.

¿Será en mayo, o en junio, o sabe Dios?