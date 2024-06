‘Party Down’ regresa con nuevos episodios a Filmin

Regresa a España una de las series más irreverentes de los últimos años. Party Down, la serie de culto de humor de 2009, regresa con una tercera temporada, rodada 13 años después, en Filmin. De esta manera, el 11 de junio aterrizarán a la plataforma nuevos capítulos de esta particular comedia, protagonizada por Adam Scott (Separación, Parks and Recreation), así como las dos primeras temporadas. La serie gira entorno a un grupo de jóvenes en Hollywood que, mientras esperan a encontrar trabajo como actores, se ganan la vida en un catering llamado Party Down.

El plantel de actores está repleto de nombres que han ganado mucha notoriedad desde el rodaje de las dos primeras temporadas de la serie, como Jane Lynch (Glee), Jennifer Coolidge (The White Lotus), J.K. Simmons (Whiplash) o Paul Rudd (Ant-Man, Cazafantasmas), quien además también ejerce de productor ejecutivo junto a los creadores John Enbom y Rob Thomas (Veronica Mars).

Al ser una serie sobre actores fracasados esperando su gran oportunidad, Scott explica: “Al principio, Party Down era algo con lo que todos nos sentíamos muy identificados. En 2008, sentíamos profundamente lo que los personajes estaban viviendo. El éxito en el mundo del entretenimiento era algo muy lejano. Y ahora, para esta tercera temporada, 13 años después, ha sido difícil encontrar seis semanas en las que poder juntarnos porque todos estábamos ocupados”. De hecho, la serie vivió la misma suerte que las carreras profesionales de sus intérpretes, pues pasó de conseguir resultados marginales durante su emisión a convertirse, con los años, en una serie de culto.