Después de dos años de pandemia, esta temporada nos enfrentaremos a las infecciones víricas sin la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios interiores (a excepción de centros sanitarios y transporte público) y las noticias que llegan desde el hemisferio sur no son las mejores, al menos en cuanto al número de contagios.

Australia, que tradicionalmente sirve de ejemplo para saber cómo se comportará la gripe en Europa en los próximos meses, acaba de vivir una ola epidémica “anómala”. La peor de los últimos cinco años en cuanto a la frecuencia de contagio.

Ha tenido, además, una incidencia especial en los niños de 5 a 9 años, que tuvieron las tasas más altas de gripe, mientras que los de hasta 4 años y los adolescentes también se vieron muy afectados.

Y es que hay muchos niños pequeños que no han tenido gripe en los últimos dos años, lo que los hace más susceptibles a contraerla y a contagiarla a otras personas.

Por eso, en la explicación a la abundante proliferación de casos podría estar el hecho de que Australia, un país con más de 25 millones de habitantes, ha estado prácticamente blindado durante toda la pandemia del coronavirus.

Otra cuestión importante a tener en cuenta es que el "virus influenza" ha llegado al hemisferio sur antes de tiempo y, como siempre que eso ocurre, ha provocado una explosión de contagios.

No obstante, como explica a ‘Guías de Salud’ el virólogo y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, el virus no ha sido “más virulento”, ya que presenta las “mismas características” que en pasadas temporadas.

A esto hay que sumar el haber estado protegidos durante dos años contra el SARS-CoV-2 y otros virus, como el de la gripe.

Sin embargo, no parece que por eso seamos más susceptibles. Y como resalta el especialista:

No obstante, el “refuerzo natural de nuestra inmunidad frente al virus de la gripe” ha sido “menos potenciado que en años anteriores” al haber estado menos expuestos a la infección.

Por ello, es una incertidumbre saber “hasta qué punto esa menor exposición va a ser determinante para tener más casos de gripe este año”.

En cualquier caso, y dado que la gripe tiene una capacidad de mutación muy alta, la vacunación juega un papel fundamental.

Este año, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad, la campaña arrancará, previsiblemente, entre la tercera semana de octubre y la primera de noviembre.

Preguntas y respuestas a la vacuna contra la gripe

Las vacunas contra influenza contienen tres o cuatro tipos de virus de la gripe (dos de tipo A y uno o dos de tipo B).

"Estos virus se seleccionan en función de la probabilidad de circular en cada temporada epidémica, según estimaciones realizadas anualmente desde la Organización Mundial de la Salud".

Como señala el Ministerio de Sanidad, la mayoría de las vacunas comercializadas "son inactivadas (no vivas)".

"No contienen virus vivos y no pueden causar la enfermedad de la gripe. Además de las vacunas inactivadas, está autorizada una vacuna atenuada y es necesario tener en cuenta que no se debe utilizar en algunos grupos de alto riesgo".