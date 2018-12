Una librería de Bueu reparte 800.000 euros del Gordo, comprado por turistas

La suerte sonrió ayer a Bueu, aunque finalmente el dinero acabaría incluso fuera de Galicia. El Gordo de la Lotería de Navidad, el más repartido que se recuerda, no pasó de largo en O Morrazo y repartió en la villa buenense nada menos que 800.000 euros. Los encargados de repartir ríos de dinero fueron los trabajadores de la Librería Abrente, ubicada en pleno barrio de A Banda do Río. Una de sus responsables, Marina Buceta, recibió la noticia con incredulidad al principio. Tras consultarlo, certificó que a través del terminal vendió dos décimos del Gordo, que cayó en el número 3.347. Poco a poco tanto ella como los clientes empezaron a elucubrar sobre la identidad de los agraciados. "Ojalá sean de Bueu. En verano vendimos a muchos turistas, de Madrid y de todas las partes de España", explicaba la lotera. A última hora de la tarde, pudo saberse que los premiados son residentes en Castilla-La Mancha que veranearon en la comarca.

Marina Buceta mostró su emoción tras comprobar la repercusión del premio, que atrajeron a curiosos hasta la librería. "Nunca pensé que me podría hacer tanta ilusión repartir un premio así. Llevo trabajando aquí 37 años, desde que abrió la librería, y nunca habíamos repartido un premio de Navidad", indica. Eso sí, con anterioridad la suerte se dejó caer en esta librería con Quinielas y otros juegos de azar, "pero no recuerdo un premio tan grande", desvela.