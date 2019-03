Galicia empezará a vacunar a los niños en otoño contra cuatro tipos de meningitis

Tras el verano, Galicia empezará a vacunar a los niños de 12 años de edad contra cuatro serogrupos de meningitis. Si hasta ahora la comunidad era líder en administración de la inyección contra la meningitis C, en otoño está previsto que la Consellería de Sanidade incorpore una nueva vacuna tetravalente que servirá para inmunizar, además del C, frente a los serogrupos A, W e Y.

El Ejecutivo gallego se hace así eco "lo más rápidamente posible" de una medida acordada en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que decidió modificar la pauta de vacunación frente a la enfermedad meningocócica, un cambio al que, destacan desde el Sergas, "se suma Galicia". No obstante, queda fuera de ese consenso la vacuna contra la meningitis B, a pesar de que la Asociación Española de Pediatría recomendó incluirla en la financiación pública, que sí prevén asumir Castilla y León y Canarias, que también se adelantaron en dar luz verde a la vacuna tetravalente cuya compra gestiona ahora Galicia.

La Consellería de Sanidade prevé empezar a vacunar con la nueva inyección a los niños de 12 años. Pero no solo a ellos. También, señalan desde el departamento que dirige Jesús Vázquez Almuíña, se pondrá en marcha una campaña de inmunización "extraordinaria" en adolescentes, en concreto, y para empezar, de los nacidos en 2001, 2002 y 2003 con el objetivo de incluir, de aquí a dos o tres años, a los nacidos de 2001 a 2006.

La Xunta justifica su decisión en "prevenir" casos de los serogrupos Y "y sobre todo W, ante la constatación de que están empezando a circular (aunque con muy pocos casos), en nuestro país, especialmente una cepa especialmente virulenta". "La experiencia de Reino Unido y Holanda con esta misma cepa aconseja no esperar más y anticiparse vacunando", alegan desde el Ejecutivo gallego.

En la temporada pasada, comprendida entre octubre de 2017 y el mismo mes de 2018, se registraron en Galicia nueve casos del serogrupo B, dos del C, dos del W135 y dos del Y (estos cuatro últimos en mayores de 24 años), además de otros cuatro sin confirmar, según la web del Sergas, donde constan dos fallecimiento, uno con el serogrupo W135 y otro con el Y. En lo que va de la nueva temporada, a Sanidade le constan una docena de nuevos casos (uno sin confirmar). La mayoría se corresponden con el serogrupo B (la mitad), y hay dos del C y del 3 del W135. Habría un fallecido asociado a este último serogrupo.

Bexsero

Por otro lado, la Asociación Española de Pediatría (AEP) anunció ayer que seguirá pidiendo la inclusión de la vacuna contra el meningococo B, conocida como Bexsero, en el calendario vacunal, después de que el Ministerio de Sanidad haya decidido no financiarla por no cumplir criterios de eficacia y seguridad, una valoración que rechaza. Así lo aseguró el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, el doctor David Moreno, quien explicó que los pediatras seguirán recomendando a los padres que pongan la vacuna a sus hijos, que tienen que pagar al no estar financiada (cuesta algo más de cien euros la dosis).

Moreno señaló que los ensayos clínicos previos a la comercialización de la vacuna demuestran que su administración crea anticuerpos contra esa bacteria, lo que significa que "puede ser eficaz" contra la enfermedad.

El Reino Unido la lleva financiando tres años, durante los cuales administró 3 millones de dosis, y dispone de resultados preliminares que se van a publicar en una revista científica, pero que mientras tanto ponen a disposición de los expertos y de las administraciones sanitarias de los diferentes países. Según esos datos, la vacuna demostró una disminución del 70% de los casos de enfermedad por meningococo B en menores de un año y del 80% en niños de 1 a 2 años, indicó este experto.

Además, se evitaron 277 casos y 30 muertes de niños (la mortalidad por esta enfermedad es del 10%).

El doctor Moreno opinó que el Ministerio de Sanidad "no ha tenido en cuenta estos datos por el mero hecho de que no han sido publicados en una revista científica", lo que demuestra "una falta de credibilidad" hacia el Reino Unido, "un país con un seguimiento epidemiológico de las enfermedades, probablemente el mejor del mundo". "Estamos seguros de que ese país pararía la vacunación si hubiera visto que no funciona y, al contrario, han dicho que seguirán vacunando", apuntó Moreno, quien recordó que en España, Canarias y Castilla y León anunciaron su decisión de financiarla.

El pediatra considera un error que el Ministerio de Sanidad español haya transmitido que "la vacuna no sirve y no es segura" e insistió en que la seguirán recomendando a los padres.