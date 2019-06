Irene Escolar protagonizará la serie 'Dime quién soy' en Movistar+

Dime quién soy, la nueva serie que prepara Movistar+ basada en la novela homónima de Julia Navarro, será protagonizada por la actriz Irene Escolar, ganadora de un Goya a la mejor actriz revelación por Un otoño sin Berlín. Escolar será la encargada de liderar este ambicioso proyecto para la pequeña pantalla, que se estrenará a finales de 2020. Una elección hecha por la propia autora. "Sin ella, no hubiera existido esta adaptación", dijo la escritora.

Se trata de la primera vez que la escritora y periodista Julia Navarro ha dado su aprobación a una adaptación de una novela suya a un medio audiovisual. "Tengo mucha ilusión y esperanza en esta adaptación, porque será fiel al espíritu del libro y al de los personajes. Una de las exigencias que puse fue que Irene Escolar interpretase a Amelia Garayoa, la protagonista", declaró.

"No me imaginaba a otra actriz en el papel protagonista, que ella participe es una garantía de calidad", explicaba Navarro, que estuvo asesorando al equipo de creativo a lo largo del proceso de escritura de guiones, en la presentación ayer en Madrid.

Irene Escolar, que encarnó a Juana I de Castilla, la Loca, en la serie Isabel y en la película La corona partida, comentó que sentía que era "una gran oportunidad y responsabilidad" aceptar el papel de Amelia. "Me siento profundamente emocionada, ilusionada y agradecida. Llevaba ausente muchos años en la televisión y regresar ha sido una decisión consciente. Estaba esperando la oportunidad para ofrecer todo lo que he aprendido en el teatro y el cine y, por fin, ha llegado. Esta serie tiene una calidad extraordinaria y es muy exigente. Me siento muy arropada por un equipo que es maravilloso", dijo la actriz, para la que ser Amelia será "un viaje apasionante, brutal", al interpretar al personaje desde que tiene 18 hasta los 80 años.

Ambientada entre 1934 y 1989, la serie narrará la asombrosa vida de Amelia Garayoa, una mujer que rompió las convenciones sociales de la época para embarcarse en una aventura, que fue vivir su propio destino. La ficción abarcará varios momentos históricos, desde la Guerra Civil Española hasta la caída del Muro de Berlín. "Ha sido muy difícil, pero hemos logrado encontrar el punto de equilibrio con paciencia y sensibilidad", explicó Navarro. Un ambicioso proyecto que comenzará a rodarse este mes y tendrá distintas localizaciones en El Escorial, Toledo, Madrid, Alicante o Budapest. "Es un privilegio poder llevar a televisión Dime quién soy", afirmó Domingo Corral, director de ficción de Movistar+.