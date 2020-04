"Es un sistema muy cómodo, tanto para el enfermo como para los sanitarios; nos da mucha tranquilidad"

Más de 800 de coruñeses se recuperan a domicilio de la infección por Covid-19. Deben estar aislados en sus casas, pero no están solos. Para cuidar de su salud, hay un equipo de seguimiento que está pendiente de sus síntomas y de su estado general, y que les intenta dar la tranquilidad que necesitan con una respuesta profesional. Bien a través del teléfono, o mediante el sistema Telea. "En nuestro listado de trabajo tenemos los pacientes positivos de nuestro cupo. Cuando contactamos con ellos, siempre les damos la opción de utilizar Telea. ¿Qué necesitan? Un móvil, acceso a internet y el compromiso de cumplimentar un cuestionario y de facilitarnos, a través de la aplicación, sus datos de temperatura y saturación. Por defecto, tres veces al día", explica Nieves Domínguez, médico de Atención Primaria de O Ventorrillo. "Es un sistema muy cómodo, tanto para el paciente como para los profesionales sanitarios. No da mucha tranquilidad", subraya Domínguez, quien indica que a los enfermos que no son susceptibles de Telea, "por no tener internet o no estar familiarizados con las nuevas tecnologías", el seguimiento "se les hace por teléfono".