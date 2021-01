El presidente de la Xunta de Galicia ha comenzado hoy su intervención para anunciar las nuevas restricciones en Galicia con un repaso de los "preocupantes" datos de la pandemia. Alberto Núñéz Feijóo ha subrayado que la información, actualizada hoy por Sanidade, "confirma que la tercera ola también está afectando a Galicia", aunque ha matizado que los datos gallegos son mejores que los del conjunto de las comunidades. En cuanto a la presión hospitalaria, ha señalado que es menor que cuando comenzó el pico de noviembre (un 22% menos de ocupación en UCI y un 10% menos en planta) pero ha reconocido que los crecimientos son más acelerados y la tendencia más negativa que en aquel momento. "De no hacer nada a finales de febrero los hospitales estarían como en abril", ha enfatizado.

"No ignoramos que las restricciones suponen efectos durísimos para varios sectores", ha expuesto. Pero una vez que la radiografía de los efectos de la Navidad está realizada, la Xunta tomará estas nuevas medidas, que entrarán en vigor esta medianoche y se prolongarán, en principio, hasta mediados de febrero. En todo caso, ha descartado un confinamiento general como el que se ha decidido en Portugal; no obstante ha incidido en que la recomendación es limitar al máximo las interacciones sociales.

Con carácter general, toda Galicia pasa como mínimo al nivel medio-alto de alerta, esto es, el segundo más duro. La movilidad está permitida entre los ayuntamientos en este grado. Solo tres ciudades siguen en este escalón: Vigo, Pontevedra y Lugo. Sin embargo, estas tres urbes también tendrán restricción de movilidad y cierre perimetral como los 60 municipios situados en el nivel más alto. Los cierres dejan de ser por almendras y los límites pasan a ser municipales.

Además, el toque de queda se adelanta a las 22:00. También se recomienda que se eviten las reuniones de no convivientes en casas particulares, en especcial, a partir de los 18:00, el mismo horario que rige para la hostelería. "Si trasladamos las reuniones a los domicilios estaremos autoengáñandonos", ha aseverado, y ha incidido en que "no se lleve el bar a casa". "La unidad familiar es el único lugar seguro".

A CORUÑA, NIVEL MÁXIMO DE RESTRICCIONES

Un total de 60 concellos se situarán en el nivel máximo de restricciones, entre ellos A Coruña, Arteixo, Cambre, Carballo, Culleredo, Oleiros y Cerceda. Además de aforos más limitados --bares y restaurantes solo podrán servir en terrazas--, en todos ellos se impondrá el cierre perimetral, al igual que en Vigo, Pontevedra y Lugo. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, trasladó esta misma mañana a los alcaldes de estas tres ciudades que en los próximos días también podrían subir a las restricciones más duras.

Feijóo también ha llamado a no confiarse por el comienzo del proceso de vacunación. "Es un mensaje de esperanza, pero muy acotado por el número limitado de dosis", ha afirmado. El presidente ha recordado que la mayor parte de la población sigue desprotegida. Por el momento, además, ha apuntado que las dosis de Moderna son muy pocas, 1.800.

Es injusto estigmatizar a la hostelería, ha apuntado Feijóo, porque a su entender allí no hay más contagios en los bares que en las reuniones falimiares. "Vamos a seguir intentando mitigar su sufrimiento".

CONCELLOS EN MÁXIMA ALERTA

A Coruña

A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Carballo, Santiago de Compostela, Ames, Ribeira, Boiro, Rianxo, Noia, Ferrol, Narón, Fene, Cee, Camariñas, Cerceda, Laxe, Vimianzo, Cabanas, Pontedeume, Ortigueira, Outes, Porto do Son, A Pobra do Caramiñal, Melide, Oroso, Trazo y Val do Dubra.

Lugo

Vilalba, Viveiro y Xove.

Ourense

Ourense, Barbadás, Carballiño, Verín, Allariz, Monterrei y Xinzo de Limia.

Pontevedra

A Estrada, Poio, Bueu, Moaña, Baiona, Ponteareas, Redondela, A Guarda, Tomiño, Tui, Vilagarcía, Vilanova, A Illa de Arousa, Valga, Pontecesures, Caldas de Reis, Oia, Cuntis, O Rosal y Salvaterra do Miño.