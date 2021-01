Con el cribado de A Coruña ya en marcha, Galicia sufre las consecuencias en sus hospitales del aumento de contagios tras las fechas navideñas, que empiezan a aplanar su curva. La comunidad cuenta hoy con un descenso de enfermos en términos generales en sus hospitales, pero aumentan los pacientes en UCI, a pesar del elevado número de fallecimientos de la jornada de ayer. Hubo 34 decesos, que dejan la cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia en 1.752. El conjunto del territorio gallego cuenta hoy, según los datos que acaba de comunicar el Sergas, con 1.312 hospitalizados (-29), de los que 228 están en UCI (+18) y 1084 en planta (-35). A Coruña, con matices, sigue los mismos parámetros con 392 (+2) hospitalizados, de los que 313 (-8) se encuentran en planta y 79 (+10) en críticos. El Chuac atiende a 72 (+10) pacientes en UCI y a 286 (-8) en planta, Cee a doce en planta, el Modelo a cuatro en UCI y a once (-1) en planta y el Quirón a tres en UCI y a cuatro (-1) en planta.

Galicia ve como como desciende el número de contagiados diarios, pero las altas no son aún capaces de equilibrar el número de nuevos infectados. Una tendencia parecida es la que se aprecia en el área de A Coruña, aunque se puede quebrar desde hoy, ya que el cribado masivo en la ciudad aumentará el número de casos, no así la tasa de positividad. La demarcación coruñesa suma 320 nuevos contagiados por los que 365. 251 (+1) de esos contagios fueron detectados por PCR. Se realizaron 3.180 test de este tipo y la tasa de positividad es del 7,8%. Los hospitales coruñeses otorgaron 237 altas y los fallecidos totales desde el inicio de la pandemia ya 412 en el área.

Concellos del área

Los concellos de A Coruña continúan con un alto volumen de casos y seguirán así en los próximos días por los diversos cribados que se están realizando en la zona. A Coruña, con una IA a 14 días de 916, cuenta con 2269 casos, Arteixo con 553, Culleredo con 300, Oleiros con 232, Sada con 207, Cambre con 274 y Betanzos con 222.

En el resto de Galicia

La situación en Galicia respecto a los casos activos y a los nuevos infectados detectados por PCR tienen matices. El área de Vigo cuenta con 3.846 (+47) casos activos con 236 (-97) nuevos positivos por PCR, la de Santiago con 3.445 (-28) tras 209 (-44), la de Pontevedra con 2.365 (+119) tras 172 (+12), la de Ourense con 2963 (-26) tras 96 (-64), la de Lugo con 2121 (+112) tras 169 (+55) y la de Ferrol con 1787 (-9) tras 126 (+2).

En residencias

El número de usuarios de residencias de mayores gallegas con coronavirus ha bajado este sábado a 440 (doce menos), pese a notificarse, entre otros, 17 positivos en internos de la residencia Nosa Señora do Carme de Sarria (Lugo), en la que ya hay 74 residentes y seis empleados contagiados.

Según recoge el balance diario de la Consellería de Política Social y el Sergas, se han detectado 44 positivos en usuarios de geriátricos y se han dado 45 altas.

Se suman a la lista cinco mayores del centro Milagrosa de A Coruña; cinco de Santa María de Verín (Ourense); tres de la DomusVi de Carballo (A Coruña); dos de la residencia de Vilardevós (Ourense); dos de Padre Rubinos, en A Coruña; dos de la DomusVi de Laraxe, en Cabanas (A Coruña); dos de O Casón de Moeche (A Coruña); dos de Bande (Ourense); dos de Las Angélicas de Vigo; uno de A Pastoriza (Lugo), y otro de O Incio (Lugo).

Mientras, han recibido el alta 16 usuarios de la Quercus de Leiro (Ourense); ocho de Santa María de Verín; tres de Bande; tres de Mi Casa de Pazos de Borbén (Pontevedra); tres de Vilardevós (Ourense); dos de Padre Rubinos de A Coruña; dos de San José de Arzúa (A Coruña); dos de A Pastoriza; dos de Las Angélicas de Vigo; uno de DomusVi de Vimianzo (A Coruña); uno de O Casón de Moeche; uno de O Incio y otro de la DomusVi Carballo.

Así, el mayor brote entre mayores sigue estando en la DomusVi de Carballo, con 77; seguida de Nosa Señora do Carme de Sarria, con 74; la Quercus de Leiro, con 52; la residencia de Bande, con 19, y Santa María de Verín, con 18, entre otros focos menores.

Además, el número de trabajadores de geriátricos contagiados ha roto su tendencia al alza de los últimos días y ha descendido este sábado hasta los 257 (siete menos) tras ocho positivos y quince altas.

Se añaden al cómputo los positivos de dos empleados de Mi Casa de Ferrol; dos de la residencia de Val do Dubra (A Coruña); uno de la Quercus de Leiro; uno de Divina Pastora de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra); uno de DomusVi Carballo; uno de DomusVi San Lázaro de Santiago, y otro de Nosa Señora do Carme de Sarria.

Así, los centros con más casos activos son la DomusVi de Carballo (32); la residencia de A Pastoriza (23); la Paz y Bien de Tui (21) y la Quercus de Leiro (20).

Respecto a los centros de atención a personas con discapacidad, se han notificado los positivos de un usuario del piso tutelado García Naveira de Betanzos (A Coruña); tres empleados de la DomusVi de Bóveda (Lugo), y un trabajador de Aspanaes de As Pontes (A Coruña); mientras que se ha dado el alta a un trabajador de Nuestra Señora Fátima y Cristo Rey de Crecente (Pontevedra).

Así, los usuarios contagiados en Galicia se sitúan en 107 (uno menos), de modo que 62 están en la residencia Pai Menni de Betanzos; 40 en Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente; dos en la Ricardo Baró de Oleiros (A Coruña); dos en García Naveira de Betanzos, y otro en Bergondo (A Coruña).

En cuanto a los casos activos entre trabajadores han subido a 47 (tres más), de los que 21 están en Pai Menni; nueve en Crecente; cinco en la DomusVi de Bóveda (Lugo), y tres en la residencia de Bergondo, entre otros centros.

En los colegios

Los centros educativos gallegos han superado un día más el máximo de contagios registrado en todo el curso. Los positivos por COVID en estas instalaciones alcanzan ya los 3.725, casi un centenar a mayores que los recogidos en el balance del viernes y cerca de mil más que hace una semana.

Esta situación obliga a mantener cerradas al menos 184 aulas por decreto de la autoridad sanitaria, unas 24 más, además de un total de siete escuelas infantiles y un centro de educación especial.

Este último es el CEE Miño de Ourense, que cuenta con la menos ocho casos en sus instalaciones y sigue registrando nuevos positivos desde hace días.

El resto son la escuela infantil Praia Xardín de Boiro, el PAI de Friol, el de Taboada, la EI de Viveiro, el PAI de Riós, la Unitaria de Forcarei y la infantil Cáritas-Tui.

Uno de los datos más destacados del balance facilitado por la Xunta este sábado es que los centros del área da Coruña superan ya el millar de casos activos y suman un total de 1.005, además de 44 aulas cerradas. Más de una treintena de escuelas superan la decena de positivos en sus instalaciones.

Los centros con más casos son el privado Plurilingüe Liceo La Paz con 27 positivos, el CPR Eiris con 24, La Grande Obra de Atocha con 23, todos ellos en A Coruña; además del CEIP de Arteixo, el CEIP Ponte dos Brozos (ambos con 24) y el IES Manuel Murguía con 25.

Los del área de Vigo, por su parte, se sitúan en 684 contagios, una decena más, además de unas 57 unidades y una escuela clausuradas. Entre ellos destacan el CPI A Cañiza con 19, el CEIP Altamira de Salceda de Caselas con 22, o el IES San Paio de Tui con 17.

Además, los centros del área de Santiago se mantienen en 547 positivos y 14 aulas y una escuela clausurada, aunque los casos de mayor incidencia son el IES Antonio Fraguas Fraguas con 17, CPR Plurilingüe La Salle con 15, el CEIP Plurilingüe Monte dos Postes con 14 y el CPR Plurilingüe San José de Cluny con 13.

El área de Pontevedra cuenta con 460 contagios (unos 22 más), 17 aulas y 1 escuela cerrada, y destacan especialmente el CEIP Plurilingüe Cruceiro de Sanxenxo con 27, el CEIP Viñas y el IES de Poio con 17, o el CEIP Álvarez Limeses de Pontevedra con 18.

Los centros del área de Ourense llegan a los 396 positivos (15 más), además de 21 aulas y 2 escuelas cerradas, como el IES de Allariz con 18 o el CEIP A Ponte de Ourense con 16 como principales focos.

Por su parte, los centros del área de Lugo suman 364 casos, 20 más, y 12 unidades y 3 escuelas cerradas, especialmente en el IES Rio Cabe de Monforte de Lemos con 30 o IES Santiago Basanta Silva de Vilalba con 17.

Finalmente, los del área de Ferrol suben también hasta los 269 casos y 19 unidades clausuradas. El CEIP Couceiro Freijomil de Pontedeume registra el mayor número de positivos con 21.