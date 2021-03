El Gobierno y las comunidades decidieron ayer, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, mantener el documento de restricciones para Semana Santa y no aplicar ninguna nueva medida sobre los horarios del toque de queda ni de cierre de actividad no esencial.

A lo largo de la jornada de ayer, distintas informaciones aseguraban que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se habría puesto en contacto con algunos consejeros de Salud de distintas autonomías para sondear la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas en Semana Santa. Sin embargo, en el Consejo Interterritorial de ayer no se acordó incluir ninguna nueva medida sobre horarios en lo referido al toque de queda y a la actividad no esencial.

El documento que se consensuó hace unas semanas establecía las 23.00 horas como la hora límite para el toque de queda en estas fechas y el confinamiento perimetral de la comunidad autónoma. En este punto, la ministra Carolina Darias insistió en la rueda de prensa posterior a este Consejo Interterritorial en que este documento se trata de un acuerdo de mínimos y que las comunidades tienen la posibilidad de tomar medidas más restrictivas si lo desean.

De hecho, recordó que algunas autonomías ya han anunciado restricciones más severas que las recogidas en este documento tales como el confinamiento provincial o adelantar el toque de queda a las 22.00 horas.

Dispositivo policial

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas en Semana Santa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció ayer que su cartera movilizará a 64.200 efectivos, entre Policía Nacional y Guardia Civil.

Marlaska estuvo presente en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y señaló a las autonomías la necesidad de controlar las medidas que se desprenden de este documento compartido de actuaciones en la Semana Santa. En este punto, el ministro recalcó que varios agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vigilarán los límites de provincia y establecerán distintos controles para garantizar el cumplimiento de estas medidas.

Limitación de movilidad

Precisamente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había pedido antes de la reunión al Gobierno central que hiciera cumplir el cierre perimetral de las comunidades autónomas, y singularmente el de Galicia, antes de plantear otras “restricciones” como la posibilidad de limitar la movilidad entre provincias del mismo territorio.

En declaraciones a los medios, y sobre la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada ayer, Feijóo indicó que hubo una conversación entre el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y el ministerio en la tarde del martes, previa a la reunión de ayer, en la que se planteó el cierre de la hostelería a las 20.00 horas para las fechas de Semana Santa y nuevas limitaciones de movilidad.

A Feijóo le “extraña” que el Gobierno “que no es capaz de hacer cumplir lo más” se plantee “lo menos”. “Lo más”, aclaró, es el cierre perimetral entre comunidades, que “es lo que se ha pactado” en el seno del consejo interterritorial. “Es evidente que hay personas de otras comunidades que están moviéndose a otros lugares como es Galicia”, advirtió el presidente.

Por ello, el mandatario autonómico sostuvo que “antes de meter más restricciones a la movilidad”, se “debe cumplir el criterio de la restricción del cierre perimetral” y no por provincias.

Feijóo reprochó al Ejecutivo central que “no se pueden improvisar medidas” y defendió que hay comunidades con situaciones epidemiológicas diferentes, tanto en incidencia, como en nivel de presión hospitalaria y porcentaje de unidades de críticos. De esta forma, mantuvo que la situación interna de cada comunidad se debe decidir en función de estas cifras.

Comesaña considera que el toque de queda ya está “en parámetros bajos” en Galicia

Pese al acuerdo para no endurecer las restricciones en Semana Santa llevado a cabo por comunidades y el Gobierno central, desde el Ministerio de Sanidad recordaban ayer que las autonomías sí pueden ampliar las limitaciones (reducir el horario de cierre o de toque de queda, por ejemplo) si lo consideran oportuno. Horas antes del Consejo Interterritorial, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña reconocía que la Xunta no se plantea endurecer las medidas. El titular de Sanidade aseguraba que en Galicia “poco ajuste nos queda” respecto al horario de la actividad no esencial, pues el comercio tiene el tope en las 21.30 horas y la hostelería en las 21.00. En una comparecencia un día después de la última reunión del comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia, señaló sobre los cierres perimetrales, que es partidario de cumplir con los actuales y por ende de evitar otros “adicionales”, a su juicio, “de dudosa efectividad visto lo que está pasando con el cierre perimetral exterior”. Del toque de queda, en la comunidad gallega fijado a las 22.00 horas, el conselleiro de Sanidade señaló que en este caso “ya está en parámetros bajos” y no planean reducir más. “Siempre se puede ajustar, pero creemos que estamos en una situación buena”, señalaba el conselleiro de Sanidade tras explicar la evolución de la pandemia en la comunidad gallega.