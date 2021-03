“Si yo enfermo de COVID, ¿quién se hará cargo de él?”, es la pregunta que atormenta, desde hace más de un año, a los cuidadores familiares -mujeres, en la gran mayoría de los casos- de las personas con dependencia, un colectivo especialmente vulnerable frente a la infección causada por el SARS-CoV-2, por la discapacidad en sí y el sinfín de patologías que, en buena parte de los casos, lleva asociadas.

Las entidades del Cermi Galicia, por separado y a través de esta plataforma, reclaman desde hace semanas a la Xunta que incluya a las personas con discapacidad en el plan gallego de vacunación frente al COVID. La Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace), la Federación Galega de Alzheimer (Fagal) o Aspronaga, entre otras organizaciones, han llevado un poco más allá esa petición y solicitan al Gobierno gallego que se inmunice, también, a los cuidadores de ese colectivo. Una de las asociaciones integradas en la Fegadace, Sarela, llegó incluso a protestar, durante una semana a las puertas de su centro, en Santiago, para visibilizar esa reivindicación.

“En nuestro caso, lo que demandamos es que se incluya a todas las personas con daño cerebral, y a sus cuidadores, como grupo prioritario en el plan de vacunación. Ahora mismo, solo se está inmunizando a los que tienen una dependencia de grado III, pero nosotros solicitamos que se vacune a todos, porque muchos casos fueron evaluados, en su momento, a la baja. Y también a quienes no tienen la dependencia reconocida, porque estamos hablando de un colectivo muy vulnerable frente al COVID, por la variedad de sus secuelas y las pluripatologías que acarrean”, subraya la directora de Fegadace, Begoña Hermida, quien alerta de que el riesgo, y el temor al contagio, provocan, además, otros “efectos secundarios”. Y es que, según Hermida, “muchas personas con plaza en los centros de día llevan meses, e incluso más de un año, sin acudir a terapias que son esenciales”, con el consiguiente deterioro que eso implica en “el mantenimiento de sus capacidades físicas y cognitivas, en su rehabilitación e inclusión social”.

“Esto, a su vez, retroalimenta la apatía, depresión, falta de motivación y otras secuelas comunes en el daño cerebral”, advierte la directora de Fegadace, quien además recuerda que, incluso entre las personas con dependencia de grado III, hay “bastantes” aún sin vacunar, que permanecen a la espera, por indicación del Sergas, para recibir las dosis en su domicilio. “Y también hay gente a la que llamaron sin apenas margen para reaccionar, de un día para otro, para desplazarse al hospital de referencia de su área a recibir la vacuna, sin tener en cuenta que muchas de esas personas tienen graves problemas de movilidad. En este caso, nos parecería más lógico que una dotación del Sergas se desplazase a los centros de día, como ya se hizo en las residencias sociosanitarias, ya que podríamos utilizar nuestro transporte adaptado para llevar allí a los usuarios y administrarles las dosis. Esto garantizaría la inmunización de todos, y nos daría una mayor tranquilidad”, expone.

Concha Otero | Su marido, Juan, sufre una discapacidad por daño cerebral de grado II y graves patologías asociadas: "Juan lleva un año sin acudir a sus terapias y el retroceso que ha sufrido es importantísimo”





“Los médicos nos han dicho que mi marido es una ‘bomba de relojería’, pero aún no lo han llamado para vacunarse”





La vida de Concha Otero y su marido, Juan, dio un vuelco de 180 grados la noche del 2 de agosto de 2005, cuando él sufrió un accidente cerebrovascular, con solo 40 años. “Desde entonces, tiene una discapacidad por daño cerebral adquirido (DCA) y dependencia de grado II. El lado derecho del cuerpo lo tiene paralizado. Además, sufre otras patologías graves añadidas: tuvo tres infartos de corazón, una rotura de intestino, tumores en ambos riñones (de hecho, uno se lo extrajeron hace dos años) y un trombo en una pierna que, de momento, parece controlable”, enumera Concha, quien reconoce que, con semejantes antecedentes, su esposo es un enfermo “de altísimo riesgo” . Una “bomba de relojería”, según los equipos médicos que lo llevan. Aún así, todavía no lo han llamado para vacunarse.

“De momento, no nos han llamado, y eso que Juan es un gran dependiente de grado II. Llevamos sin movernos de casa desde el 13 de marzo de 2020, y a la espera. Nadie nos dice nada, se supone que próximamente la vacunación estará ahí, pero desconocemos cuándo le tocará. Yo creo que si han inmunizado ya a los usuarios de residencias , a los trabajadores de esos centros y a parte de los dependientes de grado III, un poco por la presión mediática que hicimos desde el colectivo [Concha es vicepresidenta de la Asociación de Dano Cerebral Sarela, de Santiago], le debería tocar pronto, pero no lo sabemos”, apunta Concha. Ella, su cuidadora principal, es también paciente de riesgo, al sufrir lupus, una dolencia autoinmune. “Si yo me contagio y caigo enferma, ¿quién va a cuidar de Juan? Solo tenemos un hijo, trabaja, es militar y no puede hacerse cargo de él las 24 horas del día. Y en estos momentos, pedir ayuda externa tampoco es una opción, porque con la medidas de restricción el miedo... no puedes echar mano de nadie, de un día para otro. Aparte de que para cuidar a una persona con una discapacidad como la que tiene mi marido, no sirve cualquiera”, reconoce.

En casa, sin sus terapias, Juan ha sufrido un “retroceso importantísimo”. “Desde hace 14 años, formamos parte de la asociación Sarela. Allí él recibía toda una serie de terapias, fundamentales para su mantenimiento, pero lleva ya más de un año sin poner un pie en el centro por culpa del COVID, y eso se nota muchísimo. Yo no estoy capacitada para hacer terapia para un daño cerebral. A veces intento moverle la pierna o el brazo que tiene paralizados y se queja porque le hago daño. Como mucho, da unos paseos con el bastón por el jardín de casa, pero sin forzar, porque ya se ha caído dos veces y no puedes quitarle los ojos de encima. No sabemos si esto le sucede porque su trombo ha empeorado (la próxima semana se lo van a mirar) o porque necesita ya las inyecciones de ácido hialurónico que le dan en el Hospital de Santiago, cada seis meses, para ganar elasticidad. Con la pandemia este servicio se ha demorado también, aunque no me quejo porque seguimos teniéndolo más o menos al día”, expone.