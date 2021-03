Galicia acabó el día de ayer con un dato que deseaba recibir desde hace tiempo: es la primera vez en casi seis meses que no fallece nadie con coronavirus en una jornada. El 3 de octubre de 2020, casi al principio del otoño, fue la última vez que la comunidad no reportó ningún deceso por esta causa, según los datos del Sergas. Aquel día calcaba los del 2 de octubre, 755, y ayer le ocurrió lo mismo: mantiene los 2.332 finados del viernes.

De los 3 y 5 positivos de Ferrol y Ourense a los 45 y 50 de A Coruña y Vigo. La incidencia del SARS-CoV-2 se mueve a distintas velocidades en torno a los grandes núcleos de población y a las resto de áreas de las ciudades gallegas. 95 de los 137 nuevos positivos por PCR notificados ayer, el 70%, fueron detectados en las demarcaciones coruñesa y viguesa. Este método fue, de nuevo, casi el único y primordial para testar los infectados diarios, ya que el global asciende a 152 por los 115 de ayer. Todo en una jornada en la que se volvieron a reducir casi todos los parámetros en Galicia y A Coruña, aunque sube la presión hospitalaria en UCI en la demarcación coruñesa.

El área de A Coruña amaneció con 891 casos activos (-9) bajando, por fin de los 900. El balance se conforma con 60 altas y 51 contagiados (ayer fueron 35), de los que 45 son por PCR. Tras 1.719 pruebas, la tasa de positividad es del 2,6%. Hay 73 (-6) hospitalizados en la demarcación, de los que 54 (-9) se encuentran en planta y 19 (+3) en UCI. Sube en críticos y baja en hospitalización. El Chuac atiende a 16 (+2) en UCI y 49 (-7) en planta, Cee, a uno en planta, el Modelo, a dos (+1) en UCI y dos (-1) en planta y el Quirón, a uno en UCI y dos (-1) en planta.

Feijóo ve “muy difícil” la inmunización del 70% de los gallegos en verano

“Si no aceleramos y no tenemos vacunas, va a ser muy difícil cumplir la inmunización del 70% en el verano. De momento no es posible. Si tenemos más vacunas, es posible”, advirtió ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Dicho esto, reiteró que el Sergas tiene capacidad para vacunar a 100.000 personas diarias, lo que permitiría inmunizar “a toda Galicia en dos vueltas en tan solo semanas”. “Pero para eso necesitamos 100.000 vacunas diarias. No las tenemos ni por mucho que apuremos las vamos a tener en abril”, lamentó Por el momento, Feijóo asegura que el Sergas seguirá “con el calendario” de vacunación ya anunciado a pesar de que espera una “disminución” de las dosis recibidas por parte de AstraZeneca durante “la segunda y tercera semana de abril”, tras el anuncio de la farmacéutica de nuevas demoras. El Sergas prevé que a mediados de abril “todos los mayores de 80 años” contarán con la primera dosis, para quedar completamente inmunizados con la segunda “los primeros días de mayo”. Además después de la Semana Santa arrancará la vacunación a la población entre 55 y 65 años.