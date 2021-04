En la jornada en la que Galicia sufre un incremento de la presión hospitalaria en UCI, el área sanitaria de A Coruña amanece por cuarta jornada consecutiva sin fallecimientos por COVID. Desde el 31 de marzo Sanidade no notifica ningún deceso sumándose así la tendencia gallega que en los últimos días ha visto como no moría nadie por coronavirus hasta en tres jornadas alternas, algo que no acontecía desde hacía seis meses y que ahora se repite. Son 568 los muertes desde el inicio de la pandemia en la demarcación coruñesa de las 2.347 que se han registrado en toda Galicia, tres de ellas ayer, dos en Pontevedra y una en Santiago. Todo en un día en el que la Xunta anuncia 2.167 casos activos, 56 menos que ayer debido a los 92 nuevos contagiados (-16) y a las 145 altas (-46).

El área sanitaria de A Coruña contribuye a esa bajada con 13 casos activos, con lo que deja su total en 706. Las 38 altas y los 25 contagios (+2) cuadran el balance. 23 de estos nuevos positivos fueron detectados mediante pruebas PCR. Solo se realizan 624 cuando hace dos días fueron más de 1.500 en el área (la cifra aumentará con el cribado que arranca hoy en Carral), con lo que la tasa de positividad se queda en 3,6%, en ascenso, pero por debajo del umbral del 5% que marca la OMS como máximo para el control de la pandemia. Esta situación se traslada a los grandes concellos de la comarca, aunque con algunas oscilaciones. A Coruña ha incorporado 302 (-8) en los últimos 14 días, con lo que su incidencia acumulada por cada 100.habitantes es de 121. Durante el mismo tiempo Arteixo ha sumado 13 (+1), Oleiros 30 (-3), Sada 12 (-1), Betanzos, entre 1 y 9, Culleredo 34 (-2) y Cambre 30 (+3).

Presión hospitalaria

Galicia cuenta con 213 (+3) hospitalizados, de los que 179 (-1) se encuentran en planta y 34 (+4) en UCI, el dato más preocupante del día, ya que el incremento es del 13% en tan solo 24 horas. En A Coruña ocurre lo mismo, aunque en todos los parámetros que miden la presión hospitalaria, ya que hay 82 (+3) hospitalizados, de los que 67 (+1) están en planta y 15 (+2) en UCI. El Chuac atiende a 13 (+2) en UCI y a 60 en planta, el Modelo a dos en UCI y a cinco (+1) en planta y el Quirón a dos en planta.

En el resto de Galicia

Salvo en Pontevedra y Ourense con ligeros rebotes, se mantiene el descenso de casos activos en casi todas las áreas sanitarias de la comunidad, aunque es una realidad que se ve beneficiada por la Semana Santa y por el descenso de pruebas PCR. Vigo cuenta con 581 casos activos (-24) tras detectar 15 (-5) nuevos positivos con este método, Santiago con 273 (-10) tras 22 (+3), Pontevedra con 233 (+3) tras 9 (-11), Ourense con 144 tras 8 (+2), Lugo con 134 (-5) tras 3 (-2) y Ferrol con 96 (-7) tras 1 (-1).

Residencias

Las residencias de mayores de toda Galicia continúan este domingo, por cuarta jornada consecutiva, sin usuarios contagiados. Estos centros tan solo contabilizan dos contagios correspondientes a trabajadores.

Según los datos facilitados este domingo por Política Social, las residencias de mayores permanecen sin casos de coronavirus por cuarto día consecutivo entre sus usuarios después de que recibiesen el alta 11 residentes de la Coviastec de Silleda.

Así, ahora tan solo se registran dos trabajadores de geriátricos contagiados, uno correspondiente a la Coviastec de Silleda, en la que se registró un brote, y otro de la de Oleiros.

Por su parte, los centros de discapacidad gallegos no han experimentado cambios, ya que siguen sin presentar casos de covid-19 ni entre sus usuarios ni entre sus trabajadores.

Esta situación se produce después de que, durante la tercera ola del coronavirus, las residencias gallegas registrasen un pico de 466 usuarios infectados. Esto ocurrió el 24 de enero, un día antes de cumplirse los siete días necesarios desde la administración de la segunda dosis de la vacuna para generar inmunidad, dado que este proceso arrancó de forma generalizada el 18 de enero.

Desde el día 25, y aún a pesar de algunos brotes, las residencias de mayores gallegas han ido experimentando un progresivo descenso en la cifra de usuarios afectados. Así, el 27 de enero, un mes después del inicio de la vacunación en la Comunidad, eran 445 los usuarios positivos mientras que el 27 de febrero la cifra se situaba en los 50. A fecha 4 de abril, este domingo, no hay ningún contagiado entre los usuarios, con solo dos trabajadores afectados.