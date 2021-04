Galicia lleva casi diez días de incremento de casos activos y el proyecto CovidBens ya avisaba ayer de que la carga viral en las aguas residuales de la comarca de A Coruña sigue subiendo, con lo que los datos notificados hoy por el Sergas no hacen más que seguir el camino marcado. La comunidad amanece con 2.693 con un incremento por encima del centenar (103). Los nuevos contagios son 188 cuando ayer fueron 194, pero las altas se reducen a 85, con lo que el balance de enfermos vive uno de sus picos de los últimos tiempos. Por cuarto día consecutivo el territorio gallego no suma decesos al trágico balance de 2.371 muertes a causa del virus. Es una situación casi inédita. Los registros del Sergas permiten ver que, entre finales de septiembre y los últimos días de marzo, se comunicaron nuevos fallecidos a diario. Desde entonces hubo ocho días en los que no se registró ninguna muerte. El peor momento de la tercera ola —entre mediados de enero e inicios de febrero— fue en el que hubo más decesos: varios días con una treintena de casos diarios e incluso el 1 de febrero se notificaron 40 aunque de varias jornadas.

La presión hospitalaria va también en aumento, aunque solo en unidades de hospitalización, en esa tendencia de dientes de sierra de los últimos días. La comunidad cuenta con 192 hospitalizados (+9), de los que 162 se encuentran en planta (+10) y 30 en UCI (-1). A Coruña se mueve en los mismos parámetros con 62 (+2) hospitalizados, de los que 54 (+2) están en planta y 8 en UCI. El Chuac cuida a seis en UCI y a 50 (+1) en planta, A Virxe da Xunquiera de Cee a uno en planta, el Modelo a dos en UCI y a dos en planta y el Quirón a uno en planta (+1).

La demarcación coruñesa se coloca en los 673 casos activos (+45). El número de nuevos contagios pasa de 48 a 50, se mantiene en las cifras de ayer. Lo que varía de manera sustancial y posibilita la subida de infectados es las escasas altas otorgadas ayer, solo cinco. De los nuevos contagios, 49 fueron detectados entre las 1.935 pruebas PCR realizadas, con lo que la tasa de positividad es ligeramente superior al 2,5%.

El Concello de A Coruña ha sumado 264 casos en los últimos 14 días, con lo que su incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes es 106. En el mismo periodo Arteixo ha añadido 37, Oleiros 38, Culleredo 35, Cambre 55 y Sada y Betanzos, entre 1 y 9, en los grandes ayuntamientos de la comarca.

En el resto de Galicia, Vigo vuelve a ser el área que concentra más casos activos y nuevos contagios. Son 706 casos (+51) los enfermos tras 71 nuevos por PCR (+27), el 40% del total de ayer en toda la comunidad. Santiago cuenta con 368 (-8) casos activos tras 22 (+10), Pontevedra con 428 (+11) tras 22 (-4), Ourense con 220 (-4) tras 5 (-5), Lugo con 192 (+3) tras 10 (-13) y Ferrol con 106 (+5) tras 4 (-4).

