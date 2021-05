Con 179 altas y 103 nuevos contagios de COVID detectados en las últimas 24 horas -solo 86 confirmados por PCR, Galicia baja hoy a 3.030 casos activos de coronavirus, 76 menos que ayer, lo que supone un importante recorte a la cifra global de infectados en la comunidad gallega. No había una cifra tan baja de PCR positivas en un día desde el 4 de abril, cuando se notificaron 81. El resto de balances diarios desde entonces ha registrado cifras muy superiores, también al analizar el número total de nuevos contagios dirarios -ya sean por PCR u otras pruebas diagnósticas-, pues los 103 nuevos contagios detectados en la última jornada marcan la cifra más baja en las últimas semanas; de hecho, en los últimos diez días Galicia ha superado los 200 contagios diarios en el menos tres jornadas y ha rozado los dos centenares en al menos otros dos balances diarios.

Galicia encadena dos días sin fallecidos por COVID y hoy mantiene sin apenas variación el balance de hospitalizaciones por coronavirus, con un total de 214 enfermos ingresados, exactamente los mismos que se notificaron ayer, con la única variación de que ayer había 51 personas en UCI y hoy son 50, mientras que ayer había 163 en planta y hoy son 164. Los hospitales coruñeses han visto reducida la presión hospitalaria por el COVID en las últimas horas, al bajar a 64 (-4) los pacientes hospitalizados. Hay 13 en UCI (+1) y 51 en planta (-5). En el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) hay 10 enfermos en UCI (+1) y 46 en planta (-4), en el Modelo hay 3 pacientes en unidades de críticos (=) y 1 en planta (=), en el Quirón bajan a 3 los hospitalizados en planta (-1) y en el hospital de Cee permanecen 2 enfermos en planta (=).

Hoy casi todas las áreas sanitarias de Galicia recortan sus datos de casos activos y donde no desciende la cifra global de contagiados se mantiene sin apenas cambios. A Coruña y Cee baja a 695 casos activos (-15) tras un día con 29 nuevos contagios -la cifra más baja en casi veinte días, pues no había un número tan bajo de nuevos infectados desde el 13 de abril, cuando se notificaron 25. Desde entonces, durante la segunda quincena de abril, el área coruñesa registró oscilaciones con días de 30 positivos hasta otros con 70, lo que arrojó un promedio cercano a los 40 positivos diarios en el área coruñesa que llevó a esta demarcación a recuperar en el segundo tramo de abril parte de los casos activos que había logrado recortar en la primera quincena. El dato de PCR positivas notificado hoy por Sanidade con los datos registrados hasta las 18.00 horas de ayer domingo arroja un total de 27 positivos, el más bajo en la última semana. Las 44 altas otorgadas en la última jornada ha contribuido a rebajar los casos activos en el área de A Coruña y Cee, que no estaba por debajo de 700 infectados desde el día 22 de abril.

Vigo sigue siendo el área sanitaria con más afectados aunque hoy baja a 906 (-39) tras un día con 20 positivos, casi la mitad de los 38 notificados ayer. Pontevedra es, tras A Coruña, la siguiente área con más contagiados, con 491 casos activos (=) tras un día con 20 PCR positivas. Santiago se queda en 363 casos activos (-1) con 10 positivos en las últimas 24 horas. Ourense baja a 266 contagiados (-3) con 5 positivos. Lugo baja a 214 positivos (-14) con 3 PCR positivas. Ferrol baja a 95 casos activos (-4) con solo un positivo en la última jornada.