Josep Almudéver Mateu, brigadista republicano y excombatiente de la Guerra Civil, ha fallecido a los 101 años de edad, según ha podido saber Europa Press.

El último brigadista internacional, natural de Marsella pero con residencia en Alcàsser, se alistó voluntariamente al ejército republicano cuando aún no había cumplido los 17 años --le faltaban dos semanas-- y salió de València con la columna Pablo Iglesias para tomar parte de la 129 Brigada Internacional.

Hace dos años recibió un homenaje de la Generalitat Valenciana "por ser ejemplo de la memoria viva de una historia que hay que recordar para poder vanzar en una democracia más llena y justa", aseveró la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo.

"Josep Almudéver fue una de las personas que luchó porque este país volviera a tener derechos democráticos y libertades, las que tenemos ahora. Representa la memoria viva de esa historia que hay que recordar y tener muy presente precisamente para poder avanzar en una democracia más llena y más justa", agregó Pérez Garijo.

En este acto de homenaje, el propio Almudéver comentó que prefería no hablar de Guerra Civil porque, en su opinión, no fue un conflicto armado entre españoles sino "internacional", una guerra con presencia de muchos países en la cual "estaba todo el mundo".

Así, el excombatiente destacó que en esta contienda participaron tropas nazis venidas de Alemania y fascistas italianas para apoyar al bando franquista. "Cómo es posible decir que esto era una guerra civil", se preguntó, al tiempo que indicó: "Nunca en la vida".

"La mentira más grande es que aquello fue una guerra civil", agregó Almudéver, que señaló que la lucha como miliciano "representa la voluntad del pueblo trabajador español". Consideraba que cuando combatió "había que defender esto fuera como fuera de los fascistas".

El brigadista recordó, asimismo, como el Gobierno francés no entregó las armas compradas por el Gobierno republicano, amparándose en que no se lo permitió el Comité de No-Intervención, atendiendo al pasaje que relata en su libro 'El Pacto de no Intervención. Pobre República. Memorias del miliciano y brigadista internacional José Almudéver Mateu'.