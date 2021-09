La Policía Nacional investiga una presunta agresión homófoba cometida el pasado domingo en el centro de Madrid cuando ocho encapuchados agredieron a un joven en un portal y le grabaron con un cuchillo la palabra “maricón” en uno de los glúteos.

Los hechos tuvieron lugar el domingo sobre las 17.15 horas en el barrio de Malasaña. El denunciante, un español de 20 años, relató a la policía que volvía casa cuando fue abordado en el portal por este grupo, vestidos con sudaderas negras con capuchas y pasamontañas, que le profirieron insultos como “maricón de mierda”, “asqueroso”, “comemierdas” o “anticristo”.

También le propinaron varios cortes con una navaja tanto en el labio inferior como en el glúteo, donde le marcaron la palabra “maricón”, dejándole malherido y tumbado en el suelo. Tras ser atendido por sus heridas denunció los hechos en la comisaría de Centro de la Policía Nacional, que busca ahora a los autores de los hechos con ayuda de los testimonios y cámaras de seguridad cercanas.

Ante estos hechos, la asociación Kifkif de Madrid —de migrantes y refugiados Lgtbi— hablaba ayer de ataque “organizado, gravísimo y criminal”. La Policía está investigando si la víctima conocía a los autores y si estos planificaron el ataque por algún tipo de motivo, ya que parece que lo estaban esperando en el portal. Los agresores podrían enfrentarse a penas por un delito de odio unido a otro de lesiones.

Kifkif hizo un llamamiento a los partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid a la condena “de la manera más inequívoca y enérgica de los delitos e incidentes de odio contra el colectivo Lgtbi”. “Nos sumamos a las voces que solicitan la convocatoria urgente del Consejo Lgtbi de la comunidad autónoma para tratar el aumento de estos delitos en la región”, resaltaban ayer.

Las reacciones tras este nuevo caso de una agresión homófoba no tardaron en sucederse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó rotundamente este ataque. “En nuestra sociedad no tiene cabida el odio. Mi rotunda condena a este ataque homófobo. No vamos a permitirlo. Seguiremos trabajando por un país abierto y diverso, donde nadie tenga miedo a ser quien es, en el que todos y todas vivamos libres y seguros. Mi cariño al joven agredido”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

También los Observatorios contra la Lgtbifobia de Madrid, País Vasco y Cataluña condenaron ayer el ataque producido en el capital madrileña y pidieron a la delegación del Gobierno una investigación.