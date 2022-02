Un año después de las duras restricciones que se impusieron tras la tercera ola de coronavirus en Galicia, la que sucedió después de la Navidad de 2020-2021 cuando todavía apenas había arrancado la campaña de vacunación en las personas más vulnerables, Galicia recupera los horarios en hostelería vigentes para cada licencia de local. Esta apertura viene acompañada del mantenimiento de los límites en las mesas (ocho en interior y 15 en terraza) y de la presentación de certificado covid-19 --tras la autorización del TSXG-- para acceder a los interiores.

El 25 de enero de 2021, el presidente de la Xunta anunciaba el cierre perimetral de todos los ayuntamientos gallegos, la primera vez en toda la pandemia que se había adoptado una medida de ese tipo. Se cerraron las actividades no esenciales --singularmente la hostelería, que solo podía servir a domicilio y ofrecer 'para llevar', y los gimnasios-- y el comercio no esencial tenía la obligación de cerrar a las 18,00 horas, cerrando los fines de semana los centros comerciales. El toque de queda estaba vigente (desde las 22,00 horas) y la Comunidad gallega también prohibió las reuniones de no convivientes.

El panorama un año después, tras superar otras dos olas de coronavirus y con un índice de vacunación en Galicia que supera el 90 por ciento --el mejor de media estatal, también en los niños de 5 a 11 años, se dibuja distinto este fin de semana con respecto a hace 365. Salvo la obligación de certificado covid-19 (que incluye también los seis meses posteriores a un contagio o una PCR o test de antígenos --no domiciliario-- negativo), las restricciones se han quedado en apenas el límite en las mesas y el uso de la mascarilla en espacios cerrados y eventos en que no se mantengan la distancia de seguridad.

Tras el levantamiento de la obligación de usar este elemento de protección, la Xunta unicamente "recomienda" su uso, y lo hace especialmente en determinados ámbitos, que ha trasladado al Diario Oficial de Galicia (DOG)-bis publicado este viernes.

AGLOMERACIONES

Así, recomienda el uso de la mascarilla en la vía pública y espacios al aire libre cuando "existan aglomeraciones en un espacio limitado, especialmente para población de más edad o inmunocomprometida y más vulnerable", así como para los "niños y niñas mientras no tengan la pauta completa de vacunación".

Se entiende por aglomeración de personas cuando se produzca una "reunión numerosa y desordenada" de personas en la cual, además, "no sea posible garantizar la distancia de seguridad entre convivientes, como, entre otros supuestos, en las entradas y salidas de centros de trabajo, educativos, sociales o comerciales, calles más concurridas o manifestaciones".

Preguntado este viernes en Verín (Ourense) y vinculado con las próximas fiestas de Carnaval, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha seguido "insistiendo" en que hay que ponerse la mascarilla en interiores y ha vuelto a recomendar su uso ante las "aglomeraciones" como las que puede haber en estos festejos, situaciones que a la consellería siempre le "preocupan" y, por ello, se diseñó un protocolo.

Por su parte, la actividad física y deportiva no federada se podrá realizar al aire libre o en instalaciones deportivas al aire libre, sin que sea preciso el uso de la mascarilla.

Sí que sigue siendo necesaria la mascarilla en los puestos de trabajo y lugares de entrada al público y en eventos como conciertos, siempre que el público sea de pie o si no hay distancia sentados (en exteriores, en interior sigue siendo obligatoria), así como en cines y otros espectáculos, con estas mismas especificidades, en las que los aforos, en todo caso, ya están al 100 por cien.

El certificado covid, además, está vigente, al menos hasta el 26 de febrero, para entrar en la hostelería y ocio nocturno, en gimnasios, piscinas y centros deportivos, para acompañar a los pacientes ingresados en hospitales u hospitalizaciones de día, en albergues turísticos y en residencias de mayores y centros sociosanitarios.

NUEVOS HORARIOS

De esta forma, los horarios de la hostelería recuperan los que tienen por licencia, de tal modo que los bares y salones de juego y banquetes podrán abrir hasta las 2,30 por la semana y 3,00 horas el fin de semana; mientras que los restaurantes media hora menos en cada tramo.

Los casinos, bingos y pubs tienen horario hasta las 4 por la semana y 4,30 el fin de semana. Los salones de banquetes y cafés espectáculo tienen horario de 4,30 por la semana y 5 el fin de semana; mientras que las discotecas podrán abrir hasta las 6 por la semana y hasta las 6.30 los fines de semana.

Además, la orden publicada por la Xunta recoge que la celebración de romerías, desfiles, exhibiciones de música o baila o actividades similares en espacios abiertos y con acompañamiento de público en la vía pública deberán desarrollarse en las condiciones que "deberán determinar las autoridades municipales correspondientes".

En estos casos, con carácter previo a la celebración, se delimitará el espacio o el itinerario. Se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los participantes entre sí y con el público asistente.