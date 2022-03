“El humor sirve para una cosa nada más: para hacer la vida soportable”

El cómico, mago y director de cine Luis Piedrahita vuelve a su ciudad, A Coruña, para volver a llevar el humor a los escenarios. La segunda edición del Encontro Mundial de Humorismo (EMHU) se celebrará desde el 29 de abril al 8 de mayo y las entradas están ya a la venta.

Después de dos cancelaciones, ya está el EMHU en marcha, tendrá ganas ya después de tantas restricciones y obstáculos, ¿no?

Sí, porque no es como organizar una boda, es organizar la más grande boda jamás soñada. Cuando ya estábamos a punto en 2020, hubo que cancelarla, después la volvimos a montar para 2021 y hubo que cancelar otra vez y para 2022 nos lanzamos y todo el ímpetu y toda la inercia que llevábamos hacen que esta edición sea muy potente e interesantísima. Vienen, entre otros, Eva Hache, Leo Harlem, Ana Morgade, Pantomima Full, La vida moderna, Estirando el chicle, con nuestra Carolina Iglesias y Victoria Martín, con ese show que está rompiendo taquillas, expectativas y de todo.

Tuvieron que rehacer el cartel y ahora Estirando el chicle y Saldremos mejores tienen un Ondas.

Eran espectáculos que estaban previstos para 2020 y 2021 antes de ser premiados. Una de las aspiraciones del EMHU es presentar los shows que nosotros consideramos más interesantes del panorama nacional e internacional para que la gente los pueda ver en A Coruña y hacerlo antes de que se hagan conocidos. Ahora resulta que se han hecho superfamosos y nos alegramos muchísimo de sus premios porque hacen el EMHU mucho más grande.

En esta edición no hay tanta presencia internacional, ¿es por el coronavirus o lo habían planteado así?

Aunque hubiésemos querido, no hubiésemos podido traer a artistas internacionales por el coronavirus y por el conflicto bélico, aunque habrá participación internacional de alguna manera. El encuentro sigue siendo mundial porque las personas que vienen tienen reconocimiento mundial, sucede que, a lo mejor, son españolas. La gala Sin datos no hay paraíso, que es donde están Animalize21, Car de Lorenzo, El Cejas y Xurxo Carreño, por ejemplo, entre todos tienen 19 millones de seguidores entre Instagram y TikTok. Quizá a los que tengan más de treinta años, no les digan nada sus nombres, pero a los que tienen menos, sí, son estrellas internacionales de la comedia.

El confinamiento, cuando el público demandaba mucho entretenimiento, ¿generó más seguidores de comedia? Ahora llevan espectáculos al Coliseum, algo que no está al alcance de muchos shows.

El humor y la comedia sirven para una cosa nada más: para hacer la vida soportable. El humor no soluciona ningún problema, no va a curar el coronavirus, no detiene el conflicto bélico, el humor no hace que vuelva la persona amada ni que se suelde un hueso que se ha roto, pero el humor hace que todo eso sea llevadero, porque las desgracias van a pasar, siempre. Eso explica que en tiempo de penurias, el humor sea más demandado. La gente quiere recordar su cara cuando se reía, quiere volver a reír y que le vuelvan a doler esos músculos que duelen cuando alguien se ríe mucho. Por eso creo que, en el comienzo de este siglo y de esta década, en estos años veinte hay un auge de la comedia. Es por eso por lo que estamos llenando grandes recintos con comedia, eso no había pasado antes. Y ahora pasa que Estirando el chicle o La vida moderna llenan estadios y la gente responde y lo disfruta.

Es un cartel con gran presencia de cómicas y de cómicas en recintos grandes y no como una rareza, también con cómicas de todas las edades y trayectorias...

Es el resultado de una lucha y de una evolución necesaria. No es que no hubiera mujeres cómicas o que no las hubiese porque no tenían gracia. No, no. No había mujeres cómicas porque no se les daba la oportunidad, en cuanto la tuvieron, arrasaron. Ahora mismo, el espectáculo que más entradas que lleva vendidas es el de Carolina Iglesias y Victoria Martín. Bien callada les ha quedado la boca a aquellos que decían que las mujeres no tenían gracia. Me encanta que se les haya cerrado la boca de esa manera. Nosotros queremos que en el EMHU estén los mejores shows de humor, independientemente de quién los haga y nos encanta que los mejores shows de humor los hagan también chicas, que estén Inés Hernand y Nerea Pérez, que estén Leo Harlem, Ana Morgade, Eva Hache y Touriñán y que ese show lo reviente. Lo que importa es que sean divertidos.

Muchas de ellas tuvieron que pelearse el hueco e inventarse la manera de despuntar...

Es una apuesta dura, porque Estirando el chicle empezó como un podcast reivindicativo y revolucionario y ahora es el más demandado.

Hay también shows especiales que solo se podrán ver en A Coruña, ¿es una manera de generar nuevos contenidos y encuentros entre profesionales?

Son espectáculos únicos en el mundo. Sin datos no hay paraíso se ha creado para el EMHU. Ellos son estrellas en internet y se han juntado en este show para que puedan encontrarse con su público en un teatro. Es un público que solo ha visto a estos cómicos a través de la pantalla. Lo hemos creado en el EMHU para que esté aquí. Si después lo quieren hacer en otros sitios, pues lo harán, pero su puesta de largo será aquí. Lo mismo que con Ana Morgade, Eva Hache, Leo Harlem y Touriñán, ese espectáculo es único del EMHU, al igual que el Fantastic Colofón, que es el encuentro final, que presentará Silvia Abril y en el que estaremos David Fernández, David Amor, y yo. Los sketches que estamos preparando, los monólogos, todo eso es solo para el EMHU, es único para A Coruña e irrepetible.

Después de las cancelaciones, ¿había personas que querían mantener su entrada sin saber quién iba a venir en esta edición?

Eso es algo que nos emocionaba y nos llegó muy dentro, porque en la edición de 2020 había muchísimas entradas vendidas, cuando se canceló nadie devolvió la entrada, todo el mundo quería conservarla. Estábamos preparando el del año 2021 y hubo que volver a cancelar, y había gente que decía que quería mantener la entrada, pero nosotros tampoco queríamos tener el dinero de la gente retenido, entonces, devolvimos todo y ahora lo que hicimos fue darles un descuento para agradecérselo. La respuesta fue increíble. A nosotros nos parecía que era lo más honesto porque era una época de incertidumbre económica y mucha gente se había quedado sin poder trabajar.

En la anterior edición había gran presencia de la radio, ¿este año se han pasado más al podcast?

Habrá presencia de la radio, pero por ahora, aún no se puede contar. La radio es un caldo de cultivo estupendo para la comedia. Este año es determinante y crucial, si sale bien habrá muchas más ediciones del EMHU.