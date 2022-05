La podología exige su inclusión en la sanidad pública: “Fuimos esenciales en el encierro y también ahora”

Durante el encierro derivado de la pandemia, la podología llegó a considerarse un servicio esencial al igual que los odontólogos, los fisioterapeutas o los logopedas. Sin embargo, sigue sin estar incluida en el catálogo de la sanidad pública en la gran mayoría de las comunidades autónomas. A través de una proposición no de ley, los podólogos lograron el apoyo unánime del Congreso a dicha inclusión. Pero ahora falta la aprobación en el Consejo Interterritorial de Salud, para lo cual se ponía como fecha límite finales del trimestre pasado. Superado ese plazo, los Colegios de Podólogos incluido el gallego reclaman que se aplique ya esta medida. Como incide el presidente del Colexio de Podólogos de Galicia, Juan Dios, “fuimos un servicio esencial en el encierro y ahora lo seguimos siendo, así que no tiene sentido que no se nos meta en la sanidad pública”.

Recuerda que “desde hace bastantes años reclamamos esa inclusión, somos profesionales sanitarios especializados en el pie: graduados universitarios que deben aprovecharse al máximo”. Y añade que “todos los profesionales sanitarios nos avalan para que la podología entre en la sanidad pública, porque tratamos múltiples patologías: desde musculares a relacionadas con la piel, también derivadas de la diabetes, pediátricas, reumáticas, geriátricas”. Como secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (a nivel estatal), participó en la negociación de la PNL entre septiembre de 2020 y marzo de 2021 “con los responsables sanitarios de los distintos partidos”. Consiguieron trasladar la proposición a la Cámara Baja el 23 de marzo de 2021 “y se aprobó por unanimidad”, para que el Gobierno central la llevase a la práctica. Pero el Consejo Interterritorial de Salud debería haber emitido su dictamen en el primer trimestre de 2022 “y aún falta su contestación”. Insiste Juan Dios en que “no queremos que se olvide, deben acelerarlo”. El Consejo Regeneral ha reiterado la demanda a la portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, Ana Prieto Nieto, y al resto de grupos. Como competencia autonómica, la financiación de la inclusión en la sanidad pública correría a cargo de dichas administraciones. Baleares y Cantabria ya lo han hecho: la podología entra en su sistema sanitario. Y en el caso de Galicia, los profesionales piden que la Consellería de Sanidade acepte y la dote presupuestariamente. ¿Por qué hasta ahora la podología no entraba en ese catálogo público pese a considerarse servicio esencial en tiempos de pandemia? Considera el Colexio Profesional que “se debía a un tema económico, pero en el confinamiento se demostró que éramos esenciales, junto a médicos, odontólogos, etc.” Si un paciente tenía “una patología grave reumática o de diabetes nosotros resolvíamos sin necesidad de ir a las urgencias hospitalarias”. Además, Juan Dios destaca que la partida presupuestaria para la inclusión de esta área en la salud pública sería “ridícula, el gasto es mayor si el paciente acaba con un pie amputado por no recibir un tratamiento podológico a tiempo, por ejemplo gasto en prótesis... todo esto se puede evitar con prevención”. Y también se ayudaría a reducir las listas de espera. Aquellos tiempos de encierro quedan atrás, avanza la primavera y los gallegos se animan a hacer más vida en la calle... y practicar más deporte. Como primera recomendación, el presidente del Colexio de Podólogos de Galicia pide que “se vigile el calzado, después de usar en otoño e invierno calzado con un ligero tacón debemos evitar en primavera y verano el uso de zapatos planos... porque eso es muy perjudicial para los pies”. En numerosas ocasiones, el paciente llega a la consulta con fastitis plantar (inflamación de una banda gruesa de tejido que atraviesa la planta del pie y conecta el hueso del talón con los dedos) “derivada del uso continuo de chanclas y bailarinas”. Calzado para los deportes También en la práctica del deporte debe optarse “por un calzado adecuado, adaptado al distinto peso y según la superficie utilizada al correr”. Lo ideal pasa por hacer un estudio de la pisada en el podólogo “y así prevenir lesiones”. Las soluciones incluyen plantillas a medida o ejercicios específicos. Recomienda Juan Dios “que se acuda al podólogo una vez al año, al igual que se va al dentista o al oftalmólogo”. Los pies se consideran “una de las partes más importantes de nuestro cuerpo, y ante la mínima señal de molestia debemos acudir al tratamiento”. También su servicio debe utilizarse en los deportistas, y especialmente en las personas con diabetes. “En el caso de los diabéticos se requiere a mayores una exporación vascular y neurológica, para evitar las úlceras que pueden derivar en los peores de los casos en amputación”. Por último, el presidente del Colexio de Podólogos de Galicia recalca la importancia de la quiropedia. Se trata de una especialidad de la podología que consiste en tratar posibles afecciones del pie. Su tratamiento tiene como objetivo “eliminar callosidades y controlar las alteraciones de las uñas”.