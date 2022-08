Hallan restos de un cráneo de neandertal de 60.000 años en un yacimiento de Barcelona

Cuarenta años ha tardado el equipo que puso en marcha el paleontólogo Eudald Carbonell en encontrar los primeros restos humanos neandertales en la excavación del Abric Romaní, en Capellades (Barcelona). Y este agosto, a pocos meses para que el eminente investigador de la Prehistoria se jubile, ha ocurrido: han aparecido cuatro pequeños huesecillos, que debieron formar parte del cráneo de un individuo que vivió en la zona hace 60.000 años. Se trata, concretamente, de una pieza del parietal, otra del temporal y dos del cigomático.

“El mayor valor de este hallazgo es precisamente el tipo de hueso del que se trata. Cada hueso nos explica unas cosas. Y estos huesos craneales, en particular el temporal, que se halla en la zona del oído, tal vez nos cuente cosas ligadas al lenguaje y podamos explorar cómo hablaban los neandertales”, explicó ayer emocionado Carbonell. Y aunque en Atapuerca (Burgos) ya se ha avanzado últimamente en este sentido, el investigador catalán está convencido de que el huesecillo ahora localizado en la Anoia, “tal vez aporte, por su tamaño, nueva información sobre la mecánica del habla de esa especie”.

La que iba a ser, pues, la última campaña de Eudald Carbonell en el Abric Romaní ha acabado, pues, en enhorabuena. “Ya me había hecho a la idea de que no iba a poder ser, de que me iba a jubilar sin ver un hueso humano aquí”, relató el investigador, catedrático de Prehistoria en la Universitat Rovira i Virgili (URV). “Pero en la temporada de excavaciones del año pasado, nos dimos cuenta de que estábamos llegando a un nivel diferente. Se encontraron unos cuernos de ciervo y pensamos que algo cambiaba, eran indicios que no se habían visto desde que empezamos los trabajos”, añadió Carbonell.

Uno de los objetivos de las excavaciones de este año era ampliar la extensión del nivel R del yacimiento, donde se había podido identificar un campamento neandertal de hace 60.000 años especializado en la caza de ciervos. En el transcurso de los años, habían sido encontradas vasijas, huesos de animales... Hasta un árbol. Y el 19 de agosto, a punto de terminar la campaña de 2022, “unos estudiantes de predoctorado localizaron unos restos óseos recubiertos, que, después de limpiarlos y analizarlos por parte de diversos especialistas, se ha visto que eran neandertales”, destacó Palmira Saladié, una de las codirectoras de la excavación. “Ha sido algo inesperado”, aseguró.