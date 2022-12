Relevo en la cúpula de Inditex, que no para de crecer

El 1 de abril se produjo el cambio en la cúpula de Inditex. Marta Ortega alcanzaba la presidencia no ejecutiva de la multinacional en sustitución de Pablo Isla, que abandonaba la empresa después de 17 años. No fue el único relevo en lo más alto del organigrama. Desde el 30 de noviembre del año anterior, Óscar García Maceiras es el nuevo consejero delegado del grupo.

A partir de ese momento, se han producido cambios en el grupo textil con el objetivo de que todo siga igual. La fuerte cultura de la empresa, implantada por el fundador, Amancio Ortega, desde sus inicios, ha evitado que las mudanzas apenas se hayan notado en el día a día.

Entre los acontecimientos que no cambian destacan los resultados económicos. Los del tercer trimestre —los últimos en hacerse públicos— se convirtieron en los mejores de su historia: 1.301 millones de beneficio y 8.210 millones en ventas. Ni la salida de Rusia (que anunció el 25 de octubre, aunque desde el 5 marzo tenía cerrada sus más de 500 tiendas), ni el incremento de los costes de las materias primas, ni la inflación, ni la subida selectiva de precios que ha realizado en sus prendas, ni la caída del consumo han afectado a sus resultados.

En los nueve primeros meses de su año fiscal (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre), registró un beneficio de 3.095 millones, lo que supone un aumento del 24% con respecto al mismo periodo del año pasado. Las ventas ascendieron a 23.055 millones, un 19% más. Inditex comenzó en 2022 las obras de un nuevo edificio en su sede de Arteixo con 170.000 metros cuadrados útiles, destinado a los equipos de diseño y ventas de su marca Zara. La obra supondrá una inversión de 238 millones.

Aunque no ha habido muchas más modificaciones, salvo algunos cambios de fichas en los mandos intermedios, sí que se ha producido un cambio de relato en la compañía. Durante la etapa de Pablo Isla se puso el foco, sobre todo, en los resultados económicos: ventas, crecimiento, márgenes, beneficios… Aunque con la llegada de Marta Ortega y Óscar García Maceiras no se ha obviado esta faceta, sí que se ha dado más relevancia a los trabajadores de Inditex y a una idea que con Isla no se destacaba tanto: que la multinacional gallega es, ante todo, una empresa de moda. La compañía tiene “el deseo continuo de acercar la ilusión y la belleza de la moda a millones de personas en todo el mundo”, aseguró en julio Marta Ortega en su primera junta de accionistas como presidenta que Inditex.