Guns N’ Roses actuará el próximo 12 de junio en el estadio vigués de Balaídos en el marco de su gira internacional, fecha que pasará a la historia por ser la primera vez que toca en Galicia. El grupo confirmó ayer su cita en la ciudad a través de su web y la información sobre la venta de entradas estará disponible en los próximos días. El de Vigo será uno de los dos únicos conciertos en España de los legendarios creadores de Sweet child O’ Mine o Welcome to the jungle. La otra cita es en Madrid, tres días antes.